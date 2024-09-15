德國有約5000座橋樑急需修繕

德勒斯登一座大橋突然垮塌的事件，再次將德國橋樑狀況亟待改善的迫切性推到人們面前。德國有約4萬座重要的橋樑，5000座需要修繕。怎樣迅速推進這項事業？應由誰來買單？

（德國之聲中文網）周二夜間（9月10日）位於德勒斯登市中心、橫跨易北河的卡羅拉大橋突然垮塌，大橋一側約100公尺長的部分墜入河中。這座大橋是該市交通繁忙的要道，承載機動車道、人行道和有軌電車道，平均每天有4萬輛汽車通過。所幸事故發生在夜間，沒有車輛駛過，因此無人傷亡。卡羅拉大橋建成於1971年，市政府原計劃在明年對其進行修繕。

在德國，有多達5000座橋樑狀況非常糟糕，急需修繕。

2024年5月底，摩澤爾河谷大橋呈現出一幅不同尋常的畫面。這是一座高速公路橋，現在被大範圍封鎖，離地136米高的橋面上緊挨著排列了24輛鮮紅色卡車，總重量達960噸。專家用這種方式，測試這座已有50多年歷史的大橋還能承受多少負荷。大橋氣勢宏偉，但已嚴重受損。2023年初，專家在鋼筋結構中發現了裂縫，而且裂縫長達近一公里。目前，測試結果仍在分析當中。

摩澤爾河谷大橋發現裂縫並非孤立事件。據估計，德國共有約13萬座橋樑，其中，對全國交通至關重要的橋樑約有4萬座，它們分佈在高速公路和幹道上。這些橋樑都會定期接受檢查，根據其狀況進行評分。表現不佳的一般都是有著40年、50年以上橋齡的舊橋。

摩澤爾河谷大橋測試負荷量 圖片來源： Thomas Frey/dpa/picture alliance

每年修繕約400座橋樑

幹道網路中的4萬座橋樑，其中超過一半是在1985年前建造的，大部分位於西部。1990年之後，新的大橋幾乎全部建於德東地區。設計橋樑時，當初的交通同今天相比少得多，車輛也輕得多。如今，由於超負荷使用，許多地方都出現了材料過早疲勞的問題。此外，近年來對橋樑的維護工作也嚴重不足。

同時修繕所有橋樑，是不現實的。聯邦交通部長維辛（ Volker Wissing）將其稱為一項世代任務，計劃每年修繕約400座橋樑。他在2022年的首屆"橋樑峰會"上表示，"我們將重新確定優先事項，戰略性地、按照最合理的順序，推進橋樑的現代化改造。"

怎樣確定優先修繕？

為了加快必要的修繕工作，並同時不減緩新建橋樑的進度，設計規劃、流程和協調需要簡化。在確定優先順序問題上，關鍵的因素是：一座破損的橋樑還能通行多久？也許通過限速或禁止重型車輛通行，可以延長使用壽命。然而，即便採取這樣的限制措施，也無法完全防止橋樑突然坍塌。

2021年底，位於北威州的拉赫梅德河谷大橋被發現嚴重損壞、有坍塌風險，因此不得不關閉。2023年，這座橋被炸毀，目前正在重建，預計在2026年完成第一期工程。

拉赫梅德河谷大橋被炸後 圖片來源： Markus Klümper/dpa/picture alliance

封橋期間：非常時期

對當地而言，封橋是一場災難。在拉赫梅德河谷大橋封橋前，每天大約有48000輛轎車和近16000輛卡車通過這座橋。橋被封後，每天有數千輛繞道的車輛湧入周邊小鎮，導致交通嚴重擁堵。

這裡經常出現數公里長的車龍，居民們抱怨噪音和嚴重的廢氣污染。橋樑的缺失，還導致該地替代路線和繞行線路的過載現象。結果是，另外六座橋樑也不堪重負，或被封閉，或僅能有限通行。

封橋改道後，周邊城市苦不堪言 圖片來源： Rüdiger Wölk/IMAGO

封橋的經濟後果嚴重

封橋後，當地經濟遭受明顯損失。企業變得同外界孤立，運輸時間變長，生意損失慘重。繞道的車輛紛紛湧入呂登沙伊德小鎮，影響到市內繁華地段的零售業和餐飲業，堵車和過多的車輛讓潛在的顧客望而卻步。

2022年，德國經濟研究所發布了一份"經濟損失評估"報告。報告指出，封橋後，呂登沙伊德小鎮以及周邊地區的就業率減少了2%，整個地區的經濟年產值減少了3億歐元。

1997年的一次炸橋行動，當年很快又修起新橋，現在可是快不了了！ 圖片來源： Holger Hollemann/dpa/picture alliance

流程時間太長

在德國，每修建一個大型建築項目，必須聽取鄰近市鎮政府以及居民的意見，評估對環境和自然保護的影響。其背後的理念是，參與程度越高，公眾對大型基建項目的接受度就越大。

但是，這也使得基建項目耗時更長。例如，連接德國與丹麥的費馬恩海峽隧道項目，在德國一側的石荷州，相關部門收到了3100份意見和反饋，文件填滿整整41個文件夾。

相比之下，丹麥一方的聽證程序僅收到來自政府、企業和公民的42份意見。丹麥會對每個基建項目單獨制定法律，一旦通過，便可順利實施。

2023年底，德國通過了一項法律，取消了在橋樑修繕過程中，擴建車道需要審批的要求。環境影響評估的義務也被取消。一般認為，這將使整個規劃和審批過程縮短一半時間。

專家們在測量橋樑還能支撐多久 圖片來源： /dpa/picture alliance

最大的問題：誰買單？

通貨膨脹推高了建材價格，勞動力成本也在上升。今年聯邦政府的財政預算為高速公路、幹道及相關橋樑修繕預留了46億歐元。根據現有規劃，從2025年起，每年將投入50億歐元。但高速公路公司表示，2025至2028年期間，還需要額外支出55億歐元。不幸的是，2025年預算討論中，聯邦交通部長的預算面臨削減。

聯邦審計局於2024年1月提出警告，稱橋樑修繕應當優先處理，否則，基礎設施狀況將進一步惡化，橋樑公路被封的狀況便無法避免。

聯邦交通部長維辛認為，解決資金困境，可設立一個新的基礎設施基金，動員私人資本參與其中。然而，投資者都會期望回報。這是否意味著，今後車輛過橋需要付費了？

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