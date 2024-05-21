德國會議員證實 蕭美琴3月造訪德南遭柏林拒絕

出席台灣新總統就職典禮的德國聯邦議會跨黨派代表團主席魏爾胥今天在一場記者會上證實，今年3月，當時仍是臺灣候任副總統的蕭美琴曾打算從法蘭克福乘車前往位於巴伐利亞州的小城進行私人行程，雖然蕭美琴沒有與任何政治人物見面的計劃，但仍遭到德國外交部的拒絕。

（德國之聲中文網）榮鼎諮詢中國業務部高級顧問諾亞‧巴爾金（Noah Barkin）這個月在其最新發表的歐洲觀察月報中曾透露，當時仍是臺灣候任副總統的蕭美琴今年3月前往歐洲進行私人訪問的時候，柏林政府拒絕她以私人身份前往德國南部小城的請求。蕭美琴獲准進入比利時、捷克、立陶宛和波蘭。

台灣外交部在5月初就此事進行回應時表示，蕭美琴3月對歐洲多國的訪問過程圓滿順利，往返均是經由德國法蘭克福轉機，相關行程安排及路線規畫以便捷、舒適及安全為最主要考量。但台灣外交部並未正面回應是否存在欲入境德國南部等事宜。

德國聯邦議會友台小組主席魏爾胥今天在記者會上表示，他事先並不知道蕭美琴申請在羅滕堡進行私人行程遭拒一事，否則他和同事都會嘗試向德國外交部「施加影響」。 圖片來源： Chia Chun Yeh/DW

出席參加台灣新總統「520」就職典禮的德國聯邦議會友台小組跨黨派代表團主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch，基民盟籍）今天（5月21日）在台北舉行的一場記者會上證實，現任台灣副總統蕭美琴今年3月在歐洲進行私人訪問時曾打算從法蘭克福乘車前往位於巴伐利亞州的小城羅滕堡（Rothenburg ob der Tauber），然後再從那裡前往捷克城市比爾森（Pilsen）。魏爾胥說，據他們的瞭解，蕭美琴在這段行程沒有與任何政治人物見面的計劃，但仍然遭到柏林外交部的拒絕。

德國自1972年與中華人民共和國建交之後一直奉行「一中政策」，在實踐中常常體現為德國政府不與台灣高級代表接觸。2006年聯邦政府就台灣外交部長申請因私入境境簽證事宜時回應稱：「經與其他歐盟國家協調，台灣總統、副總統、行政院長、外交部長、國防部長和立法院院長不得獲得簽證，無論是出於公務還是出於私人旅行目的。」

德國聯邦議會友台小組跨黨派代表團出席「520」台灣總統就職典禮後舉行記者會。 圖片來源： Chia Chun Yeh/DW

德國聯邦議會友台小組主席魏爾胥今天在記者會上表示，他事先並不知道蕭美琴申請在羅滕堡進行私人行程遭拒一事，否則他和同事都會嘗試向德國外交部「施加影響」。

他還表示：「我們（議員）的態度很明確，其它歐洲國家的態度更為寬松，而（德國外交部）卻將（限制入境的）範圍再進一步擴大，這是我們不願接受的。這正是議員面對龐大的外交部機器能做的。」

魏爾胥還說，昨天他在向蕭美琴正式就任副總統一事表示祝賀的時候也已經向她提及此事，並表達歉意。他對蕭美琴說，他覺得（被限制入境一事）讓人「無法接受」。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。