德國政治動機犯罪數量達新高

2023年，德國有政治動機的犯罪案件達到新高。引人注意的是，中東局勢導致反猶主義事件的增加；對政界人士的暴力攻擊增加。

（德國之聲中文網）德國聯邦內政部和聯邦刑事局聯合公佈年度"政治動機的犯罪"數據。引人關注的是，以哈戰爭下的中東局勢對德國的社會安全也帶來影響。

聯邦刑事局局長明希（Holger Münch）表示："中東局勢在各個層面對德國社會一些極端主義化的發展產生直接影響，這包括反猶立場和街頭抗議的增加，以及政治動機犯罪的上升。激化的潛在可能很大。"

明希與內政部長費澤爾一同在柏林介紹了2023年的數字。費澤爾表示："在我們的社會傳播憤怒和仇恨的人聲音更響了。網路仇恨繼續暴增。"案件總數首次超過6萬起，比2022年增加約1100起，比十年前翻了一番。

不過，暴力事件下降近12%，為3561起。明希表示，這並不意外。"原因是，2022年不少犯罪是與所謂新冠疫情抗議有關的。"自從國家取消疫情相關措施後，這類抗議事件也大幅下降。

聯邦刑事局局長明希與內政部長費澤爾（圖右）介紹2023年政治動機犯罪數字 圖片來源： Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

極右翼製造暴力氛圍

最大的危險仍來自極右翼：近半數案件屬於這一類別。費澤爾表示，這一領域的受害者人數最高。特別令人憂慮的是對官員、議員的攻擊。被攻擊對象涉及到各個政黨，包括處於憲法保護局觀察下有極右翼嫌疑的選項黨。

就在數周前，歐洲議會選舉候選人埃克（Matthias Ecke）在德勒斯登遭襲。這位社民黨政界人士受重傷。費澤爾不久前與他會面。"他不為所動，不會就此噤聲。"

費澤爾表示，煽動對政界人士仇恨的首先是極右翼，他們製造了一種仇恨和暴力的氛圍，因此負有顯著的責任。她承諾致力於保護受到種族主義、仇恨猶太人、極端伊斯蘭暴力、極右翼、極左翼威脅的人。

猶太人在德國：擔憂暴力 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

加強關注極端伊斯蘭和極左翼

在應對極端伊斯蘭的威脅方面，內政部長費澤爾強調，將使用包括情報部門監控以及深入調查的各種手段。"我們的安全部門過去數月也多次事先阻止了襲擊事件的發生。"

與此同時，極左翼也日益受到安全部門關注。費澤爾表示，每四個極左翼分子就有一人有暴力傾向；他們不憚使用極端殘酷的暴力襲擊政治對手以及執行任務的警察。

聯邦刑事局局長明希表示，相關趨勢令人憂慮。"我們看到，情緒、仇恨與煽動性的語言在德國的街頭多麼迅速地轉化成真實的暴力。"

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