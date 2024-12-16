德國政壇危機：投不信任票、解散議會、提前大選

為提前大選，必須解散議會，為此，議會必須投票表達對總理的不信任，推翻現政府。肖爾茨希望通過提前大選再次贏得執政大權。

（德國之聲中文網）今天（12月16日）德國總理肖爾茨在聯邦議院輸掉信任投票應該沒有任何懸念。反對黨將一致表達對政府的不信任，肖爾茨本人為促成接下來的提前大選，也呼籲他所在的社民黨議員投下不信任票，或者棄權。聯邦議會的選舉日已確定為2月23日。

根據德國憲法第67條，聯邦議院可以通過"建設性不信任表決"推翻政府。該款的初衷是為了確保政府的穩定性，在反對派試圖推翻政府時，必須同時推選出自己的總理人選，只有在他成功通過多數表決後才當選，這就是所謂的"建設性"，挑戰者成功，新政府建立。

但如果現任總理沒有通過信任表決，總統將宣佈解散議會從而為提前大選鋪平道路。由此，此次議會表決是通向新政府的唯一途徑。包括肖爾茨在內的德國總理中，有一些主動推動了非信任表決議程，旨在打破執政僵局，獲得更大的民眾基礎，比如布蘭特在1972年成功嘗試了一次解散政府後高票當選。

現任政府為什麼散夥了？

肖爾茨總理在11月解除了推崇自由經濟的自民黨（FDP）黨主席、聯邦財政部長林德納的職務，緊接著，屬於該黨的其他數名部長如聯邦司法部長、聯邦科研教育部長也宣佈辭職，政府破裂，提前大選成為必然。按原計劃，正常大選應該在今年9月份舉行。

自民黨是此前所謂交通燈聯合政府中的最小的合作夥伴，其他兩個政黨分別是肖爾茨所屬的社會民主黨（SPD）和綠黨。一般認為，聯合政府的破裂源於幾個月以來三黨在如何對待聯邦預算問題上，將他們的矛盾公開化，在各種場合相互指責，自民黨堅決不在債務剎車機制問題上做出丁點讓步，尤其在目前德國經濟危機四伏的背景下，自民黨的做法令人無法解釋。

另一方面，自民黨的挫敗感增強，今年德國東部舉行的三場州議會選舉中，自民黨獲得的選票均在1%左右，不但進不了州議會，連基本的存在感也幾乎全部消失了。自民黨受到"必須改變現狀"的壓力，悄悄預備退出政府的方案，甚至將相關文件取名為"D Day"，即二戰期間盟軍登陸諾曼底的代號。

信任投票——它是什麼？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

各大黨12月份的民調情況

民調機構Insa的調查顯示，社民黨（17%）落後於由默茨領導的保守派反對黨聯盟陣營（31%）。看守總理肖爾茨表示，他不會在基民盟領導的內閣中擔任任何職務。

民粹右翼政黨德國選擇黨（AfD）在民調中的表現很強勁（20%），甚至可能成為議會中的第二大黨。不過，AfD領導人魏德爾(Alice Weidel)雖然被該黨推選成總理候選人，但不太可能當選總理，因為該黨得不到絕對多數，而其他政黨已表示不會與AfD政黨組成聯合政府。

根據目前的民調，綠黨支持率為11%，而自民黨有可能跨越不了進入聯邦議院的5%的門檻。

同樣低於門檻的還有左翼黨，儘管該黨可能遠低於5%的總選票，但他們希望通過至少贏得三個選區的直接選票進入議會，將寶押在三名名望較高的老政客身上。

另一個新成立的左翼民粹主義的瓦根克內希特聯盟（BSW， 8%）有望在2025年首次進入聯邦議院。

(綜合報導)

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