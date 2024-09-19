德國擬向烏克蘭追加4億歐元軍事援助

德國計劃向烏克蘭提供近4億歐元的額外軍事援助，以應對烏克蘭日益嚴峻的軍事局勢。這使得2024年德國對烏克蘭的軍事援助總額將達到約84億歐元。

（德國之聲中文網）德國政府正計劃批准向烏克蘭提供近4億歐元的額外軍事援助，以應對烏克蘭目前不斷惡化的軍事局勢。這筆援助將用於購買彈藥、戰鬥車輛、無人機和防護裝備等。此舉將使2024年德國對烏克蘭的軍事援助總額增加至約84億歐元，鞏固德國作為烏克蘭在歐洲最大的軍事支持者的地位。烏克蘭一直得到盟友的支持，但隨著戰爭的持續，烏克蘭擔心國際支持可能逐漸減弱。

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德國財政部在一封信中指出，當前烏克蘭的軍事形勢不斷惡化，迫切需要進一步的物資支持，否則其防禦戰可能面臨失敗。德國國防部因此向聯邦議院預算委員會提出了請求，要求批准這筆額外支出。自由民主黨（FDP）預算委員會成員克萊恩（Carsten Klein）對此表示歡迎，他認為這表明烏克蘭可以依賴德國的支持。他指出，烏克蘭急需額外的軍事物資來捍衛其自由和歐洲的價值觀。

德國：額外支出是緊急需求

財政部強調，這筆近4億歐元的額外支出是近期才顯現的緊急需求，符合憲法和預算規定的「計劃外」支出標準。該部指出，這筆資金需盡快到位，以確保在2024年內實施相關措施，保證這些援助在未來一年中產生實際效果。如果預算委員會在下周批准這筆資金，德國對烏克蘭的軍事援助總額將在2024年增加至84億歐元，進一步體現德國對烏克蘭的強力支持。

然而，根據2025年預算草案，德國對烏克蘭的軍事援助預計將在2025年減少至40億歐元。德國政府希望，屆時烏克蘭能夠利用由七國集團（G7）批准的500億美元貸款，這筆資金將來自凍結的俄羅斯資產，以滿足其主要軍事需求。

德國的這一舉措再次顯示出對烏克蘭的堅定承諾，並鞏固了其作為歐洲對烏克蘭最大軍事支持者的地位。面對持續的戰爭，烏克蘭對軍事物資的需求不斷增長，德國希望通過提供這筆額外援助，增強烏克蘭的防禦能力，以應對不斷變化的軍事形勢。

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