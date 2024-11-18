德國指中國助俄羅斯生產無人機 貝爾博克:"必將引來後果"

（德國之聲中文網）德國聯邦政府根據掌握的情報認為，中國正在為俄羅斯提供無人機。德國外交部長貝爾博克在布魯塞爾出席歐盟會議期間就該議題表示，"這必須，也將產生後果。"她強調，俄羅斯總統普丁對烏克蘭的侵略戰爭同時也是對歐洲自由的攻擊，關乎所有歐洲國家的核心利益。

此前，歐盟外交部門確認，正著手調查有關中國制無人機被用於俄羅斯攻擊行動的線索。一名歐盟官員透露："我們收到來自情報機構的報告，指中國一家工廠生產無人機，這些無人機被運往俄羅斯並用於烏克蘭戰爭。"

目前，相關機構正在調查中國與俄羅斯在軍事裝備領域是否存在直接合作。如果這一情況屬實，可能會對中國實施制裁。

中國外交部發言人林劍周一（11月18日）駁斥中俄合作生產無人機："類似的問題，中方已多次作出過響應。我願在這裡重申，中方在烏克蘭危機的問題上一貫秉持客觀公正的立場，積極地勸和促談，同一些國家搞'雙重標準'、在烏克蘭危機中拱火澆油的做法形成鮮明的對照。"

林劍強調，"中方在軍品出口方面一向採取慎重負責的態度，從未向衝突的當事方提供致命性武器，始終依法依規嚴格地管控軍用及軍民兩用無人機。希望有關國家和人士不要在沒有事實依據的情況下，對中方妄加猜測、污衊抹黑。"

歐盟此前已因伊朗向俄羅斯提供無人機和彈道飛彈，對伊朗實施了制裁，受影響方包括伊朗國有航空公司伊朗航空。在周一的外長會議上，歐盟還計劃通過針對伊朗的進一步制裁方案。

烏克蘭的無人機戰爭 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(德新社)

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