德國媒體呼籲允許記者不受阻礙地進入加薩地帶

德國多家媒體機構發表聯名公開信，致信以色列和埃及政府，要求准許記者在無陪同的情況下進入加薩地帶獨立瞭解情況。德國電視一台報導說，國際記者只能個別在以色列軍隊的陪同下前往加薩地帶。

（德國之聲中文網）德國多家媒體機構發表致以色列和埃及政府公開信 ，要求允許記者在加薩地帶報導。這一聯合呼籲中寫道：「戰爭已近一年，您的政府仍阻礙我們在無陪同的情況下獨立地瞭解加薩的情況。將國際媒體幾乎完全排除在外，就這樣一場具有巨大全球影響的危機而言，在新近歷史中是前所未有的。」

這封公開信由公法及私有跨地區媒體的總編、台長簽署。這些媒體包括德國之聲、德新社、明鏡周刊、時代周報及線上版、德國電視一台、德國電視二台、日報、南德意志報、Stern雜誌、圖片報、世界報、Arte電視台、德國編輯部網路、商報、RTL和ntv電視台以及記者無疆界組織和德國記者協會。

這封公開信據稱已於周一（9月16日）發出，並點名致送以色列總理納坦雅胡和埃及總統塞西。信中還寫道：「我們並非衝突方。」有誰阻止對這場戰爭的獨立報導，將損害自身的可信度。「有誰禁止我們在加薩地帶工作，會為侵害人權創造條件。」呼籲信最後寫道：「我們瞭解我們所面臨的風險。我們願意承受這一風險。准許我們進入加薩地帶。讓我們可以工作——為了所有人的利益！」

據德新社報導，過去數月，一再有媒體和記者抱怨無法不受阻礙地靠近加薩地帶戰爭地點。德國電視一台報導說，國際記者只能個別在以色列軍隊的陪同下前往加薩地帶。

德國電視一台報導說，過去已有多次包括國際媒體在內的聯名公開信，要求以色列保障加薩新聞自由。2023年11月，世界各地750名記者聯名呼籲允許在加薩地帶獨立報導。

DW記者親臨德法空軍執行加薩空投任務 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社、德國電視一台）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。