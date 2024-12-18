德國大選：綠黨哈貝克拒絕與選項黨魏德爾電視辯論

肖爾茨對陣默爾茨、哈貝克直面魏德爾--德國電視一台和二台計劃安排這樣兩場電視辯論。但無論是哈貝克，還是魏德爾，都拒絕這樣的安排。

（德國之聲中文網）綠黨總理候選人哈貝克不願參加與選項黨總理候選人魏德爾（Alice Weidel）的電視辯論。哈貝克的選戰發言人向德國編輯部網路（RND）表示："我們從一開始就明確排除了這樣一場對決的可能性，也已經表過態，不會接受這樣的邀請。"

儘管如此，德國電視一台和二台仍發出了邀請，還發布了新聞稿。哈貝克的選戰發言人批評說，距離大選兩個月之際，兩家公法電視台的這一做法干預了選戰。

公法電台理由：聯盟黨民調領先

德國電視一台和二台想讓總理肖爾茨（社民黨）與聯盟黨總理候選人默爾茨（基民盟）同台辯論，時間是2月9日。據《每日鏡報》報導，兩家電視台給出的理由是，默爾茨所在的聯盟黨目前在民調中明顯領先於所有其它政黨。默爾茨是現任總理肖爾茨"最有希望獲勝的"挑戰者。

此外，德國電視一台和二台希望哈貝克和魏德爾二人同台辯論，因此發出了邀請函。

肖爾茨、默爾茨同台辯論？——哈貝克選戰發言人有不同意見 圖片來源： Felix Zahn/photothek/picture alliance

哈貝克發言人暗示：為何不是三人同台

哈貝克的選戰發言人呼籲德國電視一台和二台重新考慮一下計劃，並流露出哈貝克想要與肖爾茨和默爾茨同台辯論的意向。這位發言人稱，鑑於哈貝克的民調支持率如此之好，沒有人能預測大選當天的結果如何。"提醒一下：2021年大選前的同一時間點，社民黨的民調遠遠落後，可電視一台二台仍從一開始就計劃進行三人電視辯論。"

2021年9月的大選前，共進行過三場電視辯論，不過不是二人同台，而是三人同台：肖爾茨、綠黨總理候選人貝爾博克和基民盟候選人拉舍特。當時除德國電視一台、二台外，私有的RTL和ProSiebenSat.1也舉行了電視辯論。

魏德爾也反對

選項黨首魏德爾也批評電視一台和二台的計劃。她的一名發言人向《圖片報》表示，選項黨作為目前民調結果第二好的政黨，又被安排進無足輕重的辯論組合裡，"我們將審核這是否違法"。

今年的大選前，除德國電視一台和二台外，私有電視台RTL也邀請了肖爾茨和默爾茨電視辯論，時間是2月16日。至於其它政黨總理候選人，該電視台表示還在考慮如何安排。

（德新社、天主教通訊社、福音新教通訊社）

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