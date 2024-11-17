德國大選：社群網站将扮演什麼角色？

川普赢得美國大選後，德國也將於2月23日舉行新的聯邦選舉。人們開始擔憂社群網站在政黨競選中扮演的角色。

（德國之聲中文網）德國傳統政黨領導人顯然對民粹主義政黨的崛起感到不安。

德國極右翼政黨選項黨（AfD）在最近圖林根州和薩克森州的州會議選舉中贏得了超過30%的選票，這部分歸功於該黨在TikTok上成功吸引了首投族。

奧地利因斯布魯克大學的網路监管和媒體法專家馬提亞斯‧克特曼（Matthias Kettemann）在接受德國之聲採訪時說，無法準確評估社群網站在塑造公眾輿論和更廣泛的民主決策過程中的影響。然而，可以確定的是，越來越多的人使用社群網站，并且整體趨勢呈現出兩極化的發展。

他說，"極右翼和極左翼政黨在社群網站上的表現往往更好，因為他們通常能夠講述簡單化的故事，這些故事更容易通過平台的放大式算法激發互動。"

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馬斯克稱德國政黨領袖"傻瓜"

觀察人士還對全球首富、X平台（原推特）的首席執行官埃隆‧馬斯克（Elon Musk）日益增長的影響力表示擔憂。馬斯克可以說是川普竞選活動中最大的盟友。

在德國執政聯盟政府於11月6日解體後，馬斯克多次將德國中左翼政黨領導人稱為"傻瓜"。

與此同時，德國副總理兼經濟部長羅伯特‧哈貝克（Robert Habeck）在中斷使用推特（X）六年後意外重返該平台，表示不能將此平台拱手讓給"喧囂人士民粹主義者"。

德國副總理兼經濟部長羅伯特‧哈貝克（Robert Habeck）在中斷使用推特（X）六年後意外重返該平台，表示不能將此平台拱手讓給"喧囂人士民粹主義者"。 圖片來源： Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

抹黑戰取代政策辯論

"最重要的問題是來自高層的虛假訊息，"慕尼黑路德維希-馬克西米利安大學的數字和政治傳播專家約爾格‧哈斯勒（Jörg Hassler）表示。他認為，政治領導人現在更多地集中於對競爭對手進行人身攻擊，或討論選舉日期等次要問題。

在周三的一次聯邦議院辯論中，中右翼基民盟（CDU）領導人弗裡德裡希·梅尔茨（Friedrich Merz）對網上流傳的關於他的人工智慧生成的假影片表達了憤怒。他說，"這些影片發布出來，還被社民黨（SPD）議員轉發，這為你們在準備進行的德國大選活動定下了基調。"

"重要的問題應該是經濟表現如何，人民能否獲得福祉等問題，但政治人物們似乎對此並不感興趣。"克特曼告訴德國之聲。

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社群網站：丑事传千里

雖然來自美國的這些競選手段在德國受到數據保護法和政黨融資法律的嚴格限制，但社群網站已成为混合媒體生態系統的重要組成部分，訊息在社群網站和传统媒體之間循環傳播。

"你無法通過社群網站赢得选举，但你可能會因為它失去選舉。"哈斯勒表示。他提到，2021年聯邦選舉中作為基民盟總理候選人參選的阿明‧拉舍特（Armin Laschet）因被拍攝到在訪問洪災現場時發笑而競選失敗。當時此事件在X平台（推特）上引發憤怒，貼上標籤"#laschetlacht"（#拉舍特笑了）迅速傳播。

據路透新聞研究所年度調查顯示，2022年首次有更多德國公民表示主要通過線上平台而不是電視獲取新聞。根據德廣聯（ARD）和德國電視二台（ZDF） 2024年的媒體研究，僅7%的德國人經常使用X，而Instagram佔37%，Facebook佔33%，TikTok佔18%。

2021年聯邦選舉中作為基民盟總理候選人參選的阿明‧拉舍特（Armin Laschet）因被拍攝到在訪問洪災現場時發笑而競選失敗。 圖片來源： Marius Becker/dpa/picture alliance

"機器人農場"和"暗黑選戰"

克特曼指出，在即將到來的德國聯邦選舉中，另一個重要的影響因素將是來自外國勢力的虛假訊息操作，例如通過Telegram和WhatsApp等應用平台上的"機器人農場"和"暗黑選戰"推動某些敘事。德國的民粹主義政黨選項黨和莎拉‧瓦根克內希特聯盟（BSW）一直在親俄、社會保守、反移民、反氣候保護的平台開展活動。

"例如，我們知道俄羅斯更偏愛德國的某些政黨。他們希望加劇德國社會內部的兩極化，這是我們在聯邦議院選舉前需要特別警惕的威脅。"哈斯勒對德國之聲表示。

"我們必須參與這場戰鬥"

歐盟通過的《數字服務法》（DSA）為規範社群網站和数字市場制定了一套全面的法律，旨在防止非法和有害的線上活動以及虛假訊息的傳播。

歐盟監管機構在7月發布的初步調查結果中發現，X違反了DSA，指出其藍標認證系統"誤導用戶"，平台未遵守"廣告透明度要求"，也未向研究人員提供其公共數據。

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克特曼表示，挑戰在於如何實施這些法律，無論如何都無法趕在2024年2月的德國聯邦選舉前實現調整。他表示，"一些平台，如X，似乎根本不配合歐盟的規則，因此將這些平台與民主價值觀和歐盟規則協調一致將是一項艱巨的任務。"

克特曼還擔心，未來可能會更加困難，因為馬斯克在美國政策制定中的角色正在擴大。在美國當選副總統萬斯（JD Vance）本周暗示，如果歐盟試圖監管X，美國可能會退出北約後，這種擔憂尤為突出。

隨著越來越多的選民，尤其是年輕選民，通過社群網站了解政治和時局，克特曼敦促傳統政黨加大在社群網站平台上的活動力度，因為他們不應再次將陣地拱手讓給虛假訊息傳播者。他說，"我們必須參與這場戰鬥。"

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