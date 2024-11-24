德國大選熱門話題：烏克蘭難民福利過多？

來到德國的烏克蘭難民應該獲得標準失業救濟金即「公民收入」，還是金額較低的尋求庇護者福利？較高的社會福利是否妨礙了他們融入就業市場？這成為即將舉行的大選中的熱門話題。

（德國之聲中文網）德國中右翼政黨聯盟基民盟/基社盟（CDU/CSU）目前在民調中領先，預計將在明年2月23日的大選中獲勝。他們計劃削減社會福利，推動德國550萬長期失業者中的更多人重返勞動力市場。

他們還公開質疑烏克蘭難民是否應該獲得標準失業救濟金，即"公民收入"（Bürgergeld），而不是較低的尋求庇護者福利。在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，根據歐盟理事會的緊急保護指令，烏克蘭難民抵達德國之後，無需遵循常規的庇護程序即可獲得臨時居留身份，並有資格享受完整的社會福利。

基社盟的斯特凡‧施特拉克（Stephan Stracke），即基民盟/基社盟議會黨團的社會政策發言人，告訴德國之聲，儘管任何逃離"戰爭和暴力"的人都有權獲得保護，但"這並不意味著他們必須自動獲得德國的公民收入"。施特拉克認為，新來的烏克蘭戰爭難民應該"首先"領取尋求庇護者的福利。

2022年，基民盟主席弗裡默爾茨諷刺烏克蘭難民「福利旅遊」論引發廣泛的憤怒，他因此公開道歉。 圖片來源： picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

社會福利妨礙就業？

目前，德國有大約120萬烏克蘭難民，根據聯邦就業局的劃分，其中約53萬人有資格工作並領取公民收入（截至2024年5月）。這意味著他們每月可以領取563歐元的失業救濟金，此外還由國家支付房租和供暖費用；兒童則根據不同年齡獲得額外津貼--在德國的烏克蘭難民中大約有36萬名兒童。如果按照施特拉克的提議，將烏克蘭難民的福利改為尋求庇護者福利，他們每月只能領取460歐元。

這是基民盟計劃在上台後進行公民收入制度全面改革的一部分，其中包括對拒絕工作者進行更嚴厲制裁，以及更頻繁的強制性訪談。

德國保守派對烏克蘭難民的嚴厲態度並不新鮮：兩年前，基民盟主席弗里德里希‧默爾茨（Friedrich Merz），即預計將會成為德國下屆政府總理的領導人，就曾質疑烏克蘭難民對保護的需求。他在2022年接受《圖片報》電視台採訪時表示，"我們現在正經歷一種形式的福利旅遊：到德國，回烏克蘭；再到德國，再回烏克蘭。"此言論引發了廣泛的憤怒。

基輔屢遭俄羅斯火箭彈襲擊（攝於2024年3月25日） 圖片來源： Gleb Garanich/REUTERS

烏克蘭難民的就業情況

根據德國就業研究所（IAB）最近更新的一項研究，德國在將烏克蘭難民融入就業市場方面面臨困難，至少相比其他國家來說是這樣，但情況正在改善。

截至今年3月，僅有27%的烏克蘭難民在德國找到工作，而在立陶宛這一比例為57%，丹麥為53%；但這一比例仍高於挪威、西班牙和芬蘭的20%左右。與此同時，為兒童和學生找到托兒和教育機會變得越來越困難。

德國右翼政黨如基民盟和極右翼的德國另類選擇黨（AfD）認為，大量難民依靠社會福利生活，部分原因在於他們收到的救濟金過多。施特拉克表示："德國顯然在讓烏克蘭難民就業方面不太成功。其他歐洲國家做得更好。因此，我們在德國必須更加注重支持和激勵人們找工作的原則。"

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工作資格的認證

然而，IAB的研究也顯示，在所有歐洲國家，烏克蘭難民就業的比例都在穩步上升，並且幾乎沒有證據表明社會福利金額與就業率之間存在關聯。IAB指出，比福利金額更重要的因素是語言障礙和低薪行業的勞動力需求--在這些行業中更容易找到工作。

位於柏林的非政府組織Vitsche的執行董事伊琳娜‧舒利基娜（Iryna Shulikina）表示，烏克蘭難民在德國找工作面臨多種障礙，尤其是繁瑣的官僚程序。根據IAB的數據，大約72%的烏克蘭難民擁有大學學位或職業資格，這一比例高於其他難民群體和德國就業人口的總體水準。

"當他們來到這裡時，他們面臨著讓自己的文憑得到認可的困難，"舒利基娜說。她舉例說，儘管德國面臨醫療工作者短缺問題，但她與一些烏克蘭醫療工作者交談得知，他們需要兩年半的時間才能達到可以工作的階段，包括工作申請、文件和資格的認證、必要的測試以及語言學習。"這真的是一個挑戰，"她說。

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競選推動的熱門話題

是否能改變烏克蘭難民的福利條件，還將取決於一個可能由基民盟領導的政府的聯合執政夥伴：中左翼的社民黨（SPD）不太願意打壓社會福利領取者，而自民黨（FDP）的領導成員則已表達對重新分類烏克蘭戰爭難民的支持（儘管該黨議會黨團未向德國之聲明確表態）。

舒利基娜認為，目前圍繞公民收入的政治辯論主要因為競選活動，並且她不接受公民收入使烏克蘭難民賴在家中的論點。

"我認識的所有與就業中心打交道的難民都在盡一切可能結束這種關係，"她說，"這種經歷非常羞辱和惱人。你非常依賴別人，不能被平等看待--每花一分錢都要被問及如何花、何時花。我不認為有很多人願意領取公民收入。"

德國烏克蘭人中央委員會（ZVUD）主席柳德米拉‧姆洛什（Lyudmyla Mlosch）表示，她在德國認識的許多烏克蘭難民根本不想留在這裡。"我認識很多人，他們夢想著回家，但他們沒有家--他們失去了一切，"姆洛什說，"他們當然需要支持。"

但姆洛什也承認，有些烏克蘭難民比其他人更為絕望。例如，來自東部持續遭受俄羅斯轟炸地區的人們，以及年長者、病人或沒有儲蓄的人更需要國家的幫助。"不需要把所有人都放在一個類別裡。年輕人如果能夠工作，我可以承認，他們的福利可以減少，"她說。

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