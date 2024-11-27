德國大廠爆裁員潮 景氣面臨寒冬
德國工業界多家大廠近期出現新一波裁員潮，大眾、福特、博世及蒂森克虜伯相繼宣佈將大規模裁員，尤其是汽車業正面臨景氣寒冬。
大眾汽車計劃關閉德國三處工廠
大眾汽車的職工委員會10月28日大眾總部沃爾夫斯堡（Wolfsburg）的一場員工訊息發布會上宣佈，大眾汽車董事會計劃關閉在德國10座工廠的至少三座，並裁員數千人，所有大眾員工要做好減薪的準備。大眾目前在德國有近12萬名員工，其中約一半在沃爾夫斯堡。今年9月，大眾資方單方面宣佈終止遵守了30多年的對員工的就業崗位保障，自2025年中期將不再排除因業務原因裁員的可能性。
福特宣佈在歐洲裁員14%
美國福特汽車日前宣佈將裁減14%的歐洲員工，理由是近年來電動車需求疲軟、歐洲政府對電動車轉型的支持力度不夠以及來自獲得補貼的中國對手的競爭。福特管理層計劃在2027年底前在德國裁減2900個崗位，其中幾乎全部位於科隆。目前，該公司在德國約有1.2萬個崗位。在11月27日的員工大會上，工會代表向員工通報，部分生產領域可能會被外包或出售。
博世：全球裁員5500人
德國技術與服務公司博世（Bosch）計劃在未來幾年內減少其汽車部門多達5500個工作崗位，其中約一半在德國。博世指出，全球汽車銷量停滯，汽車行業的工廠產能過剩與銷售前景不匹配，以及向電動化和軟體控制車輛的轉型比預期更慢。此外，博世還計劃通過縮減德國部分員工的每周工時來降低成本，這一決定將影響約1萬名員工。
蒂森克虜伯的裁員風暴
德國重工業巨頭蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）的鋼鐵部門計劃在未來幾年內裁減約1.1萬個崗位。目前其員工總數約為2.7萬人。根據公該司的聲明，到2030年將削減約5000個崗位，同時通過外包和業務出售減少6000個職位。其目標是在未來幾年內將人員成本平均降低10%。行業工會IG Metall對此表示將「進行激烈反抗」。
舍弗勒集團削減數千個工作崗位
德國汽車零件供應商舍弗勒集團（Schaffler）在與緯湃科技（Vitesco）合並一個月後，宣佈將在歐洲裁減4700個工作崗位，其中德國將裁員2800人，相當於其全球員工總數的約3.1%。據該公司表示，此次裁員將涉及德國的10座工廠和歐洲其他5座工廠，其中兩處歐洲工廠將完全關閉。舍弗勒在合並後，全球雇員人數約12萬人。
采埃孚削減員工工時
汽車供應商采埃孚（ZF）今年7月就已宣佈希望在未來四年內在德國裁員1.1萬至1.4萬人。目前該公司在德國的員工人數為5.4萬人。鑑於目前市場狀況，這家位於巴登符騰堡的企業已不得不在德國多個據點採取措施，10月便宣佈將縮減其施韋因富特廠（Schweinfurt）員工的工作時間。此舉旨在減少產能過剩的問題，同時避免裁員。
奧迪也將裁員？
德國汽車大廠奧迪11月初也傳出可能裁員的消息。據《經理人雜誌》援引知情人士報導，中期內，裁員主要集中在非直接生產領域，僅在研發部門就涉及超過2000個崗位。奧迪證實，管理層目前正在與工會進行談判，但沒有對可能受到影響的工作崗位數量發表評論。