大眾汽車的職工委員會10月28日大眾總部沃爾夫斯堡（Wolfsburg）的一場員工訊息發布會上宣佈，大眾汽車董事會計劃關閉在德國10座工廠的至少三座，並裁員數千人，所有大眾員工要做好減薪的準備。大眾目前在德國有近12萬名員工，其中約一半在沃爾夫斯堡。今年9月，大眾資方單方面宣佈終止遵守了30多年的對員工的就業崗位保障，自2025年中期將不再排除因業務原因裁員的可能性。