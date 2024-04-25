德國大學也曾為中國間諜出力？

據德國《萊茵郵報》報導，本周早些時候因涉嫌為中國提供機密情報而被捕的三名德國人中，有一人長期和杜伊斯堡-埃森大學保持密切聯繫。肯尼茲理工大學一名教授也曾為嫌疑人的咨詢公司調查過滑動軸承技術的最新進展。北京對這次間諜嫌疑案高度重視，周四召見了德國駐華大使。

（德國之聲中文網）根據德國聯邦檢察署的指控，現年72歲的Herwig G.此前擔任咨詢公司Innovative Dragon Ltd.的技術總監。該公司在德國杜塞道夫、英国倫敦、中國上海設立有辦事處，同案被捕的另兩名德國人也是該咨詢公司的人員。

檢方懷疑，Herwig G.以這家咨詢公司作為媒介，與德國科研領域的人士建立聯繫並開展合作。《萊茵郵報》則披露指出，嫌疑人將可運用於軍事領域的創新技術出賣給中國情報機關。該男子顯然和杜伊斯堡-埃森大學有著良好關係，且多次參加汽車業的專業會議。

大學校方對《萊茵郵報》表示，該校一名教授自2024年初起成為了一家主營業務為自動駕駛技術的新成立公司的隱名合夥人，擁有5%的股份；這家公司的聯合註册人還包括和Innovative Dragon Ltd.咨詢公司有關聯的人士。

聯邦檢察署4月23日對外界通報稱，嫌疑人被捕時正在就可能有助於擴大中國海軍戰鬥力的研究項目進行談判。據《南德意志報》報導，Innovative Dragon Ltd.咨詢公司與"德國一所大學"簽訂了進行技術轉移的合作協議；作為該協議的一部分，他們為一家合同商準備了一份關於機械零件技術水準的研究報告，這些零件對於大功率船舶發動機（例如作戰艦艇）的運行也非常重要。而中國合同商的背後其實是中國情報部門的雇員。

中國駐柏林大使館前的歐盟與德國國旗 圖片來源： JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

肯尼茲理工大學：無需憂慮

目前，Innative Dragon Ltd.咨詢公司的官方網站已經無法訪問。但是根據之前的網頁快照存檔，該公司還曾列出一些與其他德國高校的合作關係，其中包括肯尼茲理工大學。

該校目前已經向德國網路媒體China.Table確認曾經與該公司有過合作：2022年7月到2023年3月期間，一名教授曾經為該公司調查"現有的且普遍可用的滑動軸承最先進技術"。肯尼茲理工大學強調，校方在進行了行政審核後，認為這一合作項目從外貿法規角度而言"無需憂慮"，該名教授在完成調查後獲得了該公司支付的1.6萬歐元酬金。

肯尼茲理工大學還披露，這項調查項目完成後，中方人士還與大學進行了進一步的接洽，商談下一步的合作可能性。校長辦公室對China.Table表示，儘管行政審核同樣認為進一步合作"無需憂慮"，但是最終卻沒有達成具體合作。校方並未透露其中原因。

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教授兼職 校方難獲知

Innative Dragon Ltd.咨詢公司的官方網站還曾列出亞琛理工大學、德勒斯登理工大學、波鴻魯爾大學的合作關係。不過，這三所高校都表示未發現曾與該公司有合作關係。斯圖加特大學則對China.Table表示，此事還需查核。

德國高校的教授往往會通過私人開設的小型企業與經濟界開展合作。只有在需要用到大學資源時，才會讓校方出面與經濟界簽署合作協議。現行法律並未規定高校教授必須申報此類兼職行為。

（綜合報導）

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