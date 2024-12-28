德國外長：系列海底電纜破壞事件並非巧合

德國外長貝爾博克警告稱，歐洲最近發生的多起海底電纜破壞事件不大可能純屬巧合。她呼籲對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。一艘中國貨船也涉嫌參與破壞行動。

（德國之聲中文網）德國外長貝爾博克警告稱，歐洲最近發生的海底電纜破壞事件與「老套的俄羅斯影子艦隊」有關。

「目前幾乎每個月都有船隻破壞波羅的海的重要海底電纜，」貝爾博克在周六（12月28日）在接受德國芬克媒體集團（Funke Media Group）採訪時表示，「船員將錨拋入水中，毫無理由地在海底拖行數公里，然後拉起來扔掉。」

貝爾博克表示，最近幾個月發生的多起海底電纜破壞事件不大可能純屬巧合。

她說：「對我們所有人來說，這是一個緊急的警鐘。在數字化時代，海底電纜是維系我們這個世界的通信動脈。」

她呼籲對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，並加大對國家安全事務的投入。

12月26日，芬蘭海警船（前）與疑似俄羅斯「影子艦隊」船隻的「鷹隼S號」（Eagle S） 圖片來源： Finnish Border Guard LEHTIKUVA/HANDOUT/RAJAVARTIOSTO/dpa/picture alliance

歐盟關注俄羅斯「影子艦隊」

芬蘭當局周四扣押了一艘油輪，理由是懷疑該船隻參與了切斷重要海底電纜的事件。

芬蘭警方懷疑這艘油輪的錨可能在周三損壞了愛沙尼亞2號海底電纜（Estlink 2）。

芬蘭當局還認為，這艘船可能屬於俄羅斯的「影子艦隊」。

「影子艦隊」指的是俄羅斯用來規避制裁的船隻，例如用於出售石油。

「俄羅斯利用這些船隻為其在烏克蘭的非法侵略戰爭提供資金，」貝爾博克說。

她透露，截至12月中旬，歐盟已經將50多艘這樣的船隻列入制裁名單。

另一起相關事件發生在11月。波羅的海兩條關鍵通信電纜接連遭到破壞。其一是連接德國與芬蘭的C-Lion 1海底電纜，另一條則連接瑞典與立陶宛的Arelion電纜。

中國貨船「伊鵬3號」當時恰好在相關區域航行，因此成為懷疑對象。日前，瑞典檢方要求登上中國貨船「伊鵬3號」進行調查的請求未獲中方批准。

（德新社、法新社）

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