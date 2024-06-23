德國基民盟黨魁要求嚴格監管Temu、Shein等

來自中國的網上購物平台Temu和Shein等的知名度和使用率都在快速提升。每天20萬件包裹寄往德國，但它們的產品品質達到歐盟標準嗎？

（德國之聲中文網）德國最大的反對黨基民盟主席默爾茨（Friedrich Merz ）呼籲對中國線上銷售平台如Temu和Shein等進行更嚴格有效的監管。

周日（6月23日），他在一份聲明中表示，"不應該對歐洲製造商的普通產品進行全面控制、並且迫使他們去監督全球供應鏈的同時，卻允許大量來自亞洲的廉價產品，在沒有任何關稅和商品檢驗的情況下流入國內。"

他認為，只有在所有人、以相同條件生產和供貨的情況下，競爭才能正常運作。"因此，必須迅速對中國電子銷售平台的監管問題，提上政治議程。"

默爾茨寫道，Temu和Shein等在歐洲足球杯期間，利用各種應用程式和和電影片道大做廣告。這些平台直接向終端用戶發貨，且數量巨大，廉價產品從中國源源不斷地銷往歐洲，尤其是德國。

"據估計，每天有多達20萬個包裹從中國運往德國，沒有任何商品檢驗，沒有關稅。"

默爾茨承認，只要商品價值不超過150歐元，以上情況基本上是允許的。但他認為，存在著商品價值大規模虛假申報的現象，"最重要的是，沒有人檢查這些直接送到消費者手中的商品，是否符合歐洲的環境及消費者保護標準"。

德國基民盟黨主席默爾茨 圖片來源： Bernd Elmenthaler/IMAGO

據位於科隆的貿易研究所IFH今年5月公佈一項調查顯示，Temu和Shein平台的知名度和使用率與去年相比大幅上升：91%的人知道這些平台，43%的人使用它們，均比去年高出了十多個百分點。調查還顯示，Shein的訂單頻率較2023年翻了一番以上，22%的用戶每月至少在該平台上購物一次。

貿易政策不由各國、而是屬於歐盟負責。因此，如果出台限制政策，必須聯合至少一部分歐盟成員國尋求一個共同的解決方式，同時，與歐委會協調，在歐盟貿易專員的參與下制定統一管理政策。

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(綜合報導)

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