德國基本法，生日快樂！
1949年誕生於納粹和戰爭的廢墟之上，德國基本法起初被西德設定為一種過渡憲法。直至今天，在德國人眼裡，這部憲法最受信任。
「人之尊嚴不受侵犯」
在德國納粹那裡，沒有人格尊嚴這一概念。誰不符合納粹種族主義理念，誰就有可能被送入集中營、被殺害。基本法將人格尊嚴置於首位，以此作為對德國納粹歷史的回應。
誕生時刻
1949年5月23日，艾德諾（Konrad Adenauer）以議會委員會主席身份在基本法文本上簽字。數周後，他成為德意志聯邦共和國首任政府總理。根據西方戰勝國的指示，該委員會從1948年9月開始為德國西部地區起草一份民主憲法。
監督之下
《基本法》最後的定奪權由佔領國掌握。西方盟國軍事總督，從左至右：法國科尼西（Pierre König）將軍、英國羅伯遜（Sir Brian Robertson ）爵士將軍、美國克萊（Lucius Clay）將軍，須批准基本法。該法特意被稱為「基本法」，而非「憲法」，以強調其「臨時」性質。
男女平權
議會委員會的61名男士未考慮對男女平等提供憲法保障。委員會中只有4名女性，其中之一是社民黨政治家澤爾貝特（Elisabeth Selbert），她們的努力最終促成男女平權寫入了基本法。
有爭議的緊急狀態條款
1968年，尤其是大學生發動示威活動，強烈抗議緊急狀態條款法。此前，執政的大聯合政府獲得了議會三分之二多數，修改了《基本法》，使國家有能力應對特殊危機局面。一些批評者認為，新增條款與《魏瑪憲法》第48條——緊急狀態條款——如出一轍，而希特勒當年正是利用了這一條款攫取了權力。
「全體德意志人民」
直到1990年，基本法前言中有這樣一句：「全體德意志人民須經自由、自決實現德國的統一與自由。」隨著重新統一，本可以制定一部新憲法，然而，東德直接加入了基本法適用區。
限制庇護權
1993年，柯爾政府時期，基本法中有關庇護權的第16條被收緊。例如，經由另一歐盟成員國進入德國的當事人無權申請政治庇護。直到如今，這一設限受到強烈批評。
「沒收條款」爭議
鑑於德國大城市內住房緊張，青年社民黨主席屈納特（Kevin Kühnert）這樣的左翼政治家重新發現了基本法有關沒收問題的第15條。但是，自民黨則主張取消這一條款。該條規定，在特定條件下，原則上可將私有財產轉為公有財產。
憲法的守護者
設址卡爾斯魯厄的聯邦憲法法院與基本法密不可分。法官們監督法律的合憲性。該法院的裁決對任何一屆政府都具約束性。在所有國家機構中，聯邦憲法法院享有民眾的最高度信任。
石刻一般
基本法曾一再修訂，75年來約有70次。修訂基本法的門檻很高。某些條款更具「永恆性」，不得修改。它們包括基本權利、民主制度、法治國家以及德國的聯邦制。再高的議院多數票額都不得取消或限制它。