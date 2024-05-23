1968年，尤其是大學生發動示威活動，強烈抗議緊急狀態條款法。此前，執政的大聯合政府獲得了議會三分之二多數，修改了《基本法》，使國家有能力應對特殊危機局面。一些批評者認為，新增條款與《魏瑪憲法》第48條——緊急狀態條款——如出一轍，而希特勒當年正是利用了這一條款攫取了權力。