德國在野黨呼籲提前大選 聯邦政府回應「不可能」

德國聯合執政的三黨在昨天的歐洲議會大選中均遭遇慘敗。在野黨中有呼聲要求德國效仿法國，解散聯邦議院提前舉行大選。不過德國聯邦政府發言人回應表示，一秒鐘都沒想過「提前大選」。

（德國之聲中文網）德國聯合執政社民黨（SPD）、綠黨和自民黨（FDP）在昨天（6月9日）舉行的歐洲議會大選中遭遇慘敗，三黨得票率分別為13.9%、11.9%和5.2%。

基社盟（CSU）黨魁索德爾（Markus Söder）今天在接受媒體採訪時說，在德國舉行的歐洲議會選舉表明，「紅綠燈（政府）不再得到民眾的任何支持」，這就是為什麼我們需要盡快「為我們的國家舉行新的選舉和新的開始」。索德爾還表示，法國現在就是德國的榜樣。

法國執政黨復興黨在歐洲議會大選中的支持率遠低於極右翼政黨國民聯盟。昨天，法國總統馬克宏發表電視講話說，歐洲議會選舉結果「對於捍衛歐洲的政黨來說不是一個好結果」。根據憲法賦予總統的權力，他決定解散國民議會，並於6月30日和7月7日舉行國民議會選舉的兩輪投票。

馬克宏的這一決定將是對他自己政治前途的一次重大賭博。目前距離他的總統任期結束還有三年的時間。如果雷朋領導的國民聯盟贏得議會多數席位，馬克宏對法國國內事務的影響力將微乎其微。

法國總統馬克宏決定解散國民議會，提前舉行大選。 圖片來源： Stephane Lemouton/Bestimage/IMAGO

柏林政府發言人：一秒鐘都沒想過「提前大選」

雖然聯合執政的三黨在歐洲議會大選中失利，柏林聯邦政府還是反駁了有關提前選舉的猜測和呼籲。德國政府發言人赫貝斯特賴特（Steffen Hebestreit）周一在柏林表示：「德國聯邦議院大選定於明年秋季舉行。我們連一秒鐘都沒有出現過德國現在就可以開始新的選舉的想法。」

赫貝斯特賴特還強調，紅綠燈（政府）是一個計劃持續4年的項目。他說：「4年結束後會得到總結。選民們也將再次擁有發言權。政治本來也是這樣設計運行的。」

他還表示，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭或為保護氣候而進行的經濟結構調整，政府已經解決了很多問題。 「本屆政府正在盡一切努力實施懸而未決的重要決定。」赫貝斯特賴特說。他表示，雖然歐洲選舉結果對聯合執政的所有三個政黨都不利，但情況仍然如此。

德國政府發言人赫貝斯特賴特明確表示不考慮提前大選。 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture alliance

在德國提前舉行大選的門檻更高

在德國，無論是聯邦總理還是聯邦總統都不能輕易隨便地下令重新舉行聯邦議院選舉。

提前舉行大選的第一步必須得是聯邦總理根據《基本法》第68條要求聯邦議院舉行信任投票。聯邦總理是否向聯邦議院提出這一要求，完全是他個人的決定。如果聯邦總理贏得信任票，一切都將保持不變，他也以此保住了在議院的多數席位。

如果總理失去信任投票，根據聯邦總理的建議，聯邦總統可以在21天內解散聯邦議院。除非聯邦議院以多數票選舉另一人為聯邦總理。

如果聯邦總統根據基本法第39條中的相關內容解散聯邦議院，則必須在60天內重新舉行選舉。

德國上一次解散聯邦議院重新選舉還是在2005年。當時的德國總理施羅德在北威州州議會選舉後要求進行信任投票，結果顯示他失去了議會多數支持。時任聯邦總統的科勒隨後解散了聯邦議院，並舉行了新的大選。

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（德新社等）

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