德國因網攻案召見中國大使 北京提嚴正交涉

德國31日以「中國國家行為者」2021年對德國政府單位網路攻擊為由，召見中國駐柏林大使，並強調中國間諜活動構成的危險。中國外交部反駁稱這是「反華政治操弄」，認為德國不應「把網絡安全問題政治化、武器化」。

（德國之聲中文網）德國外交部發言人費雪（Sebastian Fischer）週三（7月31日）在記者會上表示，德方召見了中國駐柏林大使，理由是中國的「國家行為者」涉入了2021年對德國政府機構的網路攻擊。

費雪說：「我們堅決反對此類針對德國的網路活動……並倡導在網路空間採取負責任和基於規則的行為。」他補充道，中國間諜活動和中國網路攻擊所構成的危險「不應被低估」。

對此，中國駐德大使館稱，德方的說法是「無端指責」，中方堅決駁回並提出嚴正交涉。中國外交部則指控西方「某些政客及媒體」一再「渲染所謂中國網絡威脅」，背後目的是「蓄謀炒作的反華政治操弄」。

這是自1989年中國發生六四天安門事件、北京武力鎮壓由學生領導的抗議運動以來，德國首次召見中國駐德大使。

德國政府指控中國在2021年對政府部門發動網攻。（示意圖） 圖片來源： Kacper Pempel/REUTERS

德國內政部指出，中國在2021年曾經針對位於法蘭克福的德國聯邦製圖土地測量局（BKG）發動網路攻擊，導致該機構有部分網絡遭到破壞；該單位為德國提供官方地理數據。

該部門稱，德國政府根據其情報部門的訊息，將網路攻擊的責任歸咎於中國國家行為者。

據悉，受到破壞的網絡已重新配置，以確保攻擊方無法再訪問該網絡，BKG也採取了一系列措施來提高IT安全性。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）透過聲明表示，「這次針對聯邦機構的嚴重網路攻擊表明，中國網路攻擊和間諜活動的危險有多大」。「我們呼籲中國避免並防止此類網路攻擊。這些網路攻擊威脅到德國和歐洲的數位主權。」

世界各國指責中國網路攻擊

近年來，包括美國、澳洲、加拿大、荷蘭和印度在內的多國政府，都曾指控中國對政府和私人公司資料系統發動網攻。

2017年，美國新聞雜誌《外交政策》 引述專家的觀點認為，中國擁有一支數萬人的「駭客大軍」。

德國內政部主張，由國家控制的中國「網路行為者」在2023年以公司、官方機構、私人和政治機構為目標發動攻擊，目的是獲取有關德國政府對德國和歐洲外交政策的立場，以及德方與中國的關係等問題的資訊。

德國警告稱，「網路間諜行為者的手段在質量和數量上都出現顯著的發展，其影響範圍和有效性達到了前所未有的程度」，「預計中國的國營間諜活動和影響力活動將進一步加劇」。

近幾個月來，德國和其他西方國家因中國間諜活動而引發的緊張局勢加劇。今年4月，德國逮捕了3名涉嫌為中國從事間諜活動的人士；歐洲議會的德國極右派議員克拉（Maximilian Krah）的助手因涉嫌為中國從事間諜活動而被捕。

今年7月，德國表示將從2026年開始分兩階段禁止在德國5G網路的核心部分，使用中國公司華為和中興製造的關鍵零件。

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）政府去年制定了一項對華關係戰略，其中提到與亞洲大國的「系統性競爭」以及減少經濟依賴風險的必要性，但強調柏林希望與北京合作應對氣候等挑戰改變和維持貿易關係。該策略招致了北京方面的批評。

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（路透社、美聯社、德新社）

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