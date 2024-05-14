德國和北歐國家討論擴建5G網路 愛立信和諾基亞受青睞

德國和斯堪的納維亞國家考慮在5G網路建設中更多地使用瑞典公司愛立信和芬蘭公司諾基亞的產品。德國總理肖爾茨本周一（5月13日）與北歐國家政府首腦一起參觀了愛立信。

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨本周一和五位斯堪的納維亞國家政府首腦在斯德哥爾摩就更安全地擴展歐洲的5G移動網路進行了討論。 在一起參觀瑞典企業愛立信後，瑞典首相烏爾夫‧克里斯特松（Ulf Kristersson）表示："安全、電信以及國家之間的關係相互關聯，已引起越來越多的擔憂。"

克里斯特松此言暗指來自中國的供應商。隨著地緣政治緊張局勢的加劇，許多西方政府擔心在5G移動網路中使用中國供應商華為和中興的組件時存在安全風險。但與歐洲相比，美國等國家對使用中國公司生產的5G組件採取了更為嚴格的限制。多年來，德國等歐洲國家雖然一直想更多使用歐洲電信供應商的產品，從而擺脫對中國和美國公司的依賴，但是，歐盟並未設置歐洲網路中使用歐洲供應商產品的最低配額。

反之，歐洲的移動通訊供應商在中國只享有有限的市場準入。

德國總理肖爾茨在參觀愛立信後也強調了移動網路安全的重要性，但沒有承諾採取新措施。他說，德國對安全和電信有非常嚴格的立法，並且還在不斷進行審查。

德國總理肖爾茨讚揚愛立信(Ericsson)和諾基亞(Nokia)"在世界範圍內取得了成功" 圖片來源： Maxppp/kyodo/dpa/picture alliance

迄今為止，德國政府一直避免出台所謂的"華為法案"，而僅僅是制定了一般的安全要求。德國內政部出於提高網路安全的考慮，希望移動營運商優先考慮更換其4G網路中使用的華為和中興等中國企業的零件，但這與肖爾茨有關在德國快速擴建5G網路的願望有所衝突。 肖爾茨在辯論中表示："我們必須確保這種最先進的技術很快在歐洲普及，確保我們不會落後於其他大陸，尤其是因為歐洲擁有電信領域最先進的科技公司。"

肖爾茨這裡指的就是愛立信和芬蘭電信設備製造商諾基亞。諾基亞4月中旬報告稱，由於許多公司對5G技術的支出下降，該公司銷售額出現下降。愛立信也長期面臨客戶不願使用5G的困擾，尤其是在諾基亞和愛立信最大的市場--北美地區。

不過，肖爾茨讚揚愛立信和諾基亞"在世界範圍內取得了成功"，並表示，歐洲的經濟和技術進步與5G以及今後的6G電信網路發展密切相關。 肖爾茨也已經與諾基亞進行了對話。

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(路透社、法新社）

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