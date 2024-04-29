德國反對黨領袖呼籲加強德法合作

（德國之聲中文網）基民盟主席梅爾茨敦促聯邦政府，不要對法國總統前不久發出的呼籲置之不理。梅爾茨每周一次寫給支持者的信函中寫道：「鑑於歐盟當前所面臨的挑戰，我們絕不能變得恐懼和懦弱。因此，馬克宏本周做出相關表述之後，德國也應就歐洲前景做出有力且令人信服的表態。「

上周四，法國總統馬克宏在索邦大學發表原則性講話，併發出了「歐盟面臨消亡」的警告。馬克宏表示，鑑於當前的軍事威脅，鑑於來自美國和中國的競爭壓力，鑑於民主制度所面臨的質疑，歐洲必須加強自主、捍衛其價值觀、並使自身的利益和市場免受侵害。

法國總統馬克宏在索邦大學發表演說：歐洲必須實現戰略自主，否則將面臨消亡。 圖片來源： Christophe Petit Tesson/AP Photo/picture alliance

七年前，即2017年9月，馬克宏第一次就歐洲前景發表原則性講話。不過，時任德國總理的梅克爾直至任期結束，都沒有就馬克宏所描繪的獨立自主的歐洲願景做出回應。

現在基民盟主席梅爾茨呼籲改善德法合作。他表示，德法兩國國防部長前不久擬定共同研發坦克的相關計劃就是為此發出的良好訊號。不過，梅爾茨同時也表示：「德國兩國需要加強合作的議題涉及面極廣，共同研發坦克只是其中的一小部分。馬克宏總統發表首次索邦演說至今，這些議題一直沒有得到德國方面的回應。」

明年下半年舉行的聯邦大選中，梅爾茨是聯盟黨總理候選人的熱門人選。

（德新社）

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