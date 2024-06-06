德國又有政界人士競選活動中遭到襲擊

一名德國右翼的選項黨競選人士在公開場合受到持刀者襲擊。近來，政客受襲事件頻繁發生。不久前一名警察在類似事件中執行任務時受傷，後不治身亡。

（德國之聲中文網）在德國曼海姆最近的一次競選活動中，一名選項黨黨員遇襲。警方與檢方公佈的消息稱，嫌疑人是一名25歲的男子，現已被扣留。跡象顯示此人可能患有心理疾病，他首先被送往一家精神病院。

警方進一步的調查還稱，這名行兇男子在作案時似乎並不知道要傷害的對像是一名德國另類選擇黨政客。目前，法官已就過失殺人罪發出扣押令。

選項黨在當地的縣黨部通報，該事件發生在曼海姆市萊茵瑙區的市中心廣場，那裡，本周二晚間這名選項黨區議會競選人阻止有人破壞競選廣告。當他同3名破壞者交鋒時，其中一名抽刀對他行兇致傷，而另外兩人則逃之夭夭。

選項黨在該州黨部稱"深感震驚"。 受傷選項黨競選者被送醫治療，他被尖刀劃傷。

選項黨主席威德爾（Alice Weidel ）回應這次事件時對德國執政的三黨政府以及媒體提出批評。她在X上發帖寫道，"三黨聯合政府和媒體對反對派的瘋狂攻擊製造的氛圍，讓人覺得極端的身體攻擊都是允許的。"

德國政治暴力事件頻傳 DW直擊遇襲現場 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

過去幾周裡，多起對競選政治家行兇的行為引起廣泛的社會關注。上周五，也在曼海姆市，一名25歲的阿富汗男子持刀襲擊了在市中心廣場舉辦一場集會的5人以及一名警察。這名警察受重傷，送醫後不治身亡。今年5月初，社民黨籍的歐洲議員埃克（Matthias Ecke）在競選連任的活動中被打成重傷。事發前，一名為綠黨貼廣告的人士也遭到攻擊。

警察犧牲後，對遣送移民中犯罪分子的討論再度升溫。德國社民黨政治家哈特曼（Sebastian Hartmann）說："作為內政問題專家我知道有一些靈活的可行之路，比如同鄰國簽訂協約。重要的是，我們不會遣送那些回去後面臨生命危險的人。"他在接受德國之聲採訪時說，"即便是罪犯也享有身體不受侵犯的權利。正是出於這個原因，我們是法治國家，而不是無法無天的政府。"

（綜合報導）

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