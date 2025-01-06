德國去年純電動車銷量下降27.4%

（德國之聲中文網）周一（1月6日）公佈的官方數據顯示，去年德國純電動汽車的銷量同比下降了27.4%。

根據德國聯邦交通管理局（KBA）的數字，2024年歐洲最大的汽車市場德國一共註册了約280萬輛新車，這也比上年減少了1%，其中，電動汽車只有380609輛，佔比約為13.5%。

在經歷了多年的增長之後，德國對純電動車的需求自2023年底後開始下滑，德國政府對購買電動車的補貼於2024年初全部取消。

電動汽車的價格一般高於同等燃油車，而苦於充電基礎設施的不健全，以及續航裡程的缺陷，許多消費者不再將電動車作為購車的首選。

純電動汽車銷量的下降凸顯了德國汽車行業整體面臨的挑戰。在2月23日大選之前，汽車產業的危機已成為一個重要的政治議題。

一些批評人士認為，德國經濟的整體萎靡同被迫向電動汽車轉型不無聯繫，在他們看來，這一政策損害了德國汽車製造商的利益。

在這一支柱產業受到嚴重衝擊後，作為歐洲最大的經濟體，德國2024年將連續第二年陷入衰退，或原地踏步，而2025年的前景也不會樂觀很多。

德國汽車工業的一線希望？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(法新社)

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