德國博主假扮吉祥物混入歐洲盃賽場

一名德國YouTuber在歐洲盃開幕時假扮吉祥物混入賽場，並在網上發布了影片。這一事件暴露出歐洲盃的安全漏洞。

（德國之聲中文網）德國網紅博主馬文‧維爾德哈格（Marvin Wildhage）在上周五（6月14日）歐洲盃開幕賽時扮成吉祥物Albärt混入慕尼黑安聯球場，並在Youtube上傳了他假扮吉祥物在賽場角落跳舞的影片，最後他被歐洲足聯（UEFA）工作人員帶走。

維爾德哈格在YouTube上擁有89萬多粉絲，這則相關影片截至記者發稿時已經有178萬次播放。

歐洲足聯在聲明中表示：「我們可以確認，在慕尼黑舉行的德國對陣蘇格蘭的比賽中發生了一起假冒吉祥物的事件。有三人未經許可進入會場。」

「歐洲足聯已經對情況進行評估，並採取必要的組織措施。三人已被禁止進入主辦2024歐洲盃比賽的體育場館。由於調查程序正在進行中，請恕我們無法提供進一步訊息。」

維爾德哈格表示，他花了3200歐元在網上從中國訂制了吉祥物服裝，並在社媒上找到2024年歐洲盃工作人員發布的賽場證件照進行複製。

根據他在Youtube影片中的描述，這些證件沒有通過安聯球場入口處的掃描，但安全人員揮手示意他和一名同行者進入。該名保安顯然是被他仿造的一張停車證說服。

維爾德哈格稱，他出現在開幕式後被保安扣留，關在體育場的一間拘留室裡，直到德國對蘇格蘭的比賽結束很久後才被放出。

這並非維爾德哈格第一次在賽事中挑戰安全漏洞。在此前的一支影片中，他在上個月的德國隊訓練中裝扮成球員進入球場。

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(美聯社）

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