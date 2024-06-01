德國南部面臨百年一遇的洪水威脅

由於持續降雨，德國南部許多地區正準備迎接百年一遇的洪水。巴登-符騰堡州和巴伐利亞州的部分地區24小時內每平方米降雨量超過100升，特別是博登湖周邊地區。其中，金茨堡縣（Günzburg）已達到了百年最高水位。

（德國之聲中文網）在巴登-符騰堡州東部，部分地區已出現洪水，當地有關部門估計，上施瓦本（Oberschwaben）和內卡河東部支流地區可能發生50年乃至100年一遇的洪水。多瑙河和博登湖的支流也可能出現極端洪水。博登湖縣梅肯伯倫鎮（Meckenbeuren）已建議約1300人撤離。

博登湖畔的林道（Lindau）街道已經被淹 圖片來源： Bernd März/dpa/picture alliance

巴伐利亞州環境署報告稱，南部多瑙河支流地區的水位正在上升，24小時內降雨量達100升/平方米。隨著降雨持續，某些地區可能面臨住宅的地窖被灌水、道路被淹沒的危險。幾條多瑙河南部直流已經大範圍出現洪水和交通阻礙現象，預計水位將進一步上升，可能達到2002年的洪水水準。

在巴伐利亞的Fischach洪水泛濫 不少住宅被淹的民眾被直升機救走 圖片來源： Simon Adomat/Imago

巴登-符騰堡州境內的多瑙河也預計會發生洪水，預計新烏爾姆的水位將在周六晚間達到峰值。巴伐利亞州環境辦公室稱，周末期間水位可能進一步上升到最高警戒級別，不排除百年一遇的洪水出現的可能性。

由於極端降雨，金茨堡縣已於周五發出洪水警告並宣佈進入災難狀態。周五晚間，京茨河、卡梅爾河和明德爾河的露營地被清空。當地政府還預防性地準備了15000個沙袋，並呼籲居民遠離水域和地下室。奧格斯堡、艾希哈赫-弗裡德貝格和新烏爾姆縣也宣佈進入災難狀態。

一輛ICE特快列車從金茨堡附近駛過 圖片來源： Stefan Puchner/dpa/picture alliance

德國氣象局（DWD）表示，預計德國南部和中部地區的降雨量為每平方米50至100升，局部地區甚至高達150升。預計周六至周日夜間巴伐利亞北部和巴登-符騰堡州北部還會有更多陣雨，有時還會有嚴重雷暴。不過，根據氣象部門的消息，強降雨將在後半夜消退，並向法國移動。

（法新社、德新社）

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