德國前軍官因向俄羅斯間提供情報獲罪

杜塞道夫一家法院判處一名前德國軍官三年半監禁，罪名是向俄羅斯使領館洩露與德國彈藥系統和飛機技術有關的文件。

（德國之聲中文網）一名德國前軍官因向俄羅斯提供秘密軍事情報而被判處三年半監禁。

德國聯邦檢察官辦公室稱，"他將自己在職業活動中獲得的訊息傳遞給了俄羅斯情報部門"。

現年54歲的托馬斯-H（Thomas H）在今年4月的開庭審理中承認，對他的指控"大致"準確。

杜塞道夫地區高等法院認定他犯有間諜罪。

他向俄羅斯提供了哪些情報？

托馬斯-H.曾經是一名上尉，曾在德國聯邦國防軍採購機構工作。

他向俄羅斯駐波昂總領事館和俄羅斯駐柏林大使館提供情報之後，他於去年8月在科布連茲市被捕。

檢察官指控他拍攝了過去的有關彈藥系統和飛機技術的培訓文件，然後將這些材料投進俄羅斯駐波昂領事館的信箱。

他還接觸了俄羅斯駐柏林大使館，並向他們提供了訊息。

他稱犯罪源於對核子大戰的擔憂

托馬斯-H.說，他這樣做是因為擔心烏克蘭戰爭可能升級。

他尤其擔心德國會因為向烏克蘭提供重型武器系統而捲入衝突。

這名前軍人想出了向俄羅斯人提供情報的"愚蠢的主意"，希望由此獲得關於潛在核升級的預警，確保家人的安全。

該被告在法庭上的最後陳述中說："這是我一生中犯下的最大的錯誤。"

（法新社、德新社）

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