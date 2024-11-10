德國出生率降至十年最低

德國新生兒數量持續下降。人口學家認為，這將對社會產生長期影響。即使情況出現轉機，也很難在短期內改變現狀。

（德國之聲中文網）據德國經濟研究所（Ifo）數據，德國新生兒出生率創下新低。目前德國的出生率為每名女性生育1.35個孩子，而2021年，每名女性生育1.58個孩子。

相較於西部各州，德國東部出生率下降更為明顯。

根據德國聯邦統計局數據，2024年1月至7月期間，德國大約有39.2萬名嬰兒出生，與2023年同期相比，下降了3%。

這些數字延續了2022年和2023年已經呈現的下降趨勢，2023年共有69.3萬名新生兒出生。2021年，這一數字是79.55萬。

2023年德國的新生兒出生數較2021年下降了13% 圖片來源： Wolfgang M. Weber/IMAGO

2021出生率達到頂峰，之後開始下降

2016年之前，統計數據顯示，德國新生兒數量還明顯較低：2013年出生人數僅略高於68.2萬，2015年，這一數字略微增至73.7萬。

但2016年至2021年間，人口出生達到高峰，每千名居民中有超過九名嬰兒出生。

現在，這一數字已降至8.2，甚至低於10至15年前。

一國新生兒出生率的顯著波動必會帶來長期變化。首先會涉及到托兒所和學校教育。長期來看，還會影響到勞動力市場以及養老基金穩定融資等。

最終，低出生率也將導致對移民的需求。

德國東部出生率降速尤快

據Ifo研究所數據，德國東部各州的出生率下降速度甚至快於西部。

2021年至2023年，德國全國新生兒數量減少了近13%。但在德國東部各州，這一降幅高達17.5%。

這與統計數據顯示的趨勢相符，即，為尋求更好的職業發展機會或出於其他私人原因，從德國東部遷往德國西部的年輕女性比男性多。

儘管如此，全德國範圍內新生兒總數下降並不令人意外。畢竟，育齡女性的數量也在減少。

然而，育齡女性數量降低並不是生育率創新低的全部原因 - 統計數據顯示，新生兒數量下降的原因還在於每位女性的生育率也在降低。

新生兒數量不僅影響托兒和上學問題，還會對勞動力市場和移民需求產生影響 圖片來源： Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

"過去三年裡，出生率所反映的生育行為發生了重大變化，"Ifo德勒斯登分所副所長拉格尼茨（Joachim Ragnitz）對德國之聲表示。

"新冠疫情危機、烏克蘭戰爭爆發以及高通膨導致的收入損失顯然使許多年輕家庭推遲了生育計劃，"他說道。

但這些原因只是推測，無法通過統計數據得以證實，拉格尼茨補充道。

在德國，決定生育與否最終而言是個人私事。

"在做這一決定時，有許多因素會被考量，包括權衡成本和收益，以及個人生活規劃等問題，"拉格尼茨說。

但有一項是確定的，養育一個孩子至成年（18歲）需要大約18萬歐元（約合19.4萬美元）。

因此，夫婦或家庭所要做出的是一個"在相當長時間內"會對其產生影響的決定。拉格尼茨指出。

在他看來，政界人士有責任通過增加福利或降低育兒成本，來改變人們在決定是否生育時的權衡基礎。

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有關育兒措施的爭議

在德國，人們對提高兒童保育福利或減輕家庭育兒成本應採取何種措施已爭論了數十年。

爭論的措施主要包括制度性支持措施：例如提供全面的托兒育兒設施以更好地平衡工作與生活；以及個體支持措施，比如提供更高的兒童福利。

根據計算，上述福利每年將會花費納稅人2000億歐元。德國聯邦家庭事務部表示，這些支出包括兒童福利、免稅兒童津貼以及教育投資等。

"無論如何，從根本上進行一場社會變革可能是必須的，"拉格尼茨說。"現在有些飯店在宣傳時表示不接待兒童入住。其背後都是這樣一種觀點和印象，即孩子會產生打擾或造成不便。"

在他看來，這表明整個社會須問自己這樣一個問題，應該如何對待兒童和家庭，並且在物質和非物質層面都願意為他們做些什麼。

然而，無論是通過實施具體的家庭政策措施，還是社會願意從整體態度上作出改變，這些都不會在短期內扭轉[低生育率]趨勢，拉格尼茨說道。

"無論採取哪種方法，都只能在長期範圍內發揮作用，因為無論採取什麼措施，都很難在短期內見效。" 拉格尼茨表示。

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