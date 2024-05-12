德國出台31點計劃：讓所有無家可歸者有個家

為解決無家可歸者數量上升問題，德國政府於4月底發布一份「國家行動計劃」，目標是2030年前在全國範圍內消除無家可歸現象。但部分活動人士對此持懷疑態度。

（德國之聲中文網）二十年來，迪馬斯基（Dirk Dymarski）無家可歸，有時住在無家可歸者緊急收容所，有時流落街頭。他說，「這不是說擺脫就能擺脫的處境」，但這也改變了他的思維方式。

「20年的無家可歸經歷對我來說在各方面都上了一堂課，因為我自己過去的想法和行為都是歧視性的、污名化的。」 他對德國之聲說，「但在過去幾年裡，我意識到任何人都可能陷入這種境地，而且很難擺脫它。」

迪馬爾斯基現在是下薩克森州小鎮弗賴斯塔特（Freistätter）由無家可歸者撰稿的地方報紙「弗賴斯塔特網路報」（Freistätter Online Zeitung）編輯團隊的一員，也是旨在讓無家可歸者在德國發出政治聲音的組織「無家可歸者自我代表」（Selbstvertretung Wohnungsloser Menschen）的成員。

他說，無家可歸者想要找到一個家的最大障礙是恥辱感。「如果你想擺脫無家可歸的困境，找到一個負擔得起的住處，你會被問到的第一個問題就是：你現在住在哪裡？如果你告訴房主你住在收容所，很快就會被拒之門外。」

無家可歸現象的魔鬼終結者？

由于出售式國宅的持續匱乏，無家可歸者的人數在過去幾年中有所上升。雖然確切數字難以確定，但德國政府估計全國約有37.5萬無家可歸者，而聯邦無家可歸者援助工作組（BAG-W）則認為實際上有60萬，其中約有5萬人流落街頭。這些人中包括所有沒有租房合同或自住房的人。德國政府有義務為流落街頭者提供緊急庇護所，但許多人選擇流落街頭，因為這些庇護所往往無法保證隱私或安全。

為解決這一問題，德國政府於4月底發布了一份「國家行動計劃」，以應對2030年前在全國範圍內消除無家可歸現象這一「艱巨任務」，這是德國聯邦政府首次制定此類文件。

這份由聯邦住房、城市發展和建設部發布的31點計劃提出了一些構想，如向各州政府提供現金以建設社會住房、打擊住房市場上的歧視、幫助人們獲得醫療保險，以及使咨詢服務更加便捷。

「更多出售式國宅是解決無家可歸現象的核心。」 來自社民黨的德國住房部長蓋維茲（Klara Geywitz）在一份聲明中說，「這一全國性指導方針的出台是全社會眾多關心無家可歸者的人們的明確願望。」

流落街頭就像在打仗

據在計劃制定前接受過咨詢的無家可歸者慈善機構和組織稱，所有這些聽起來都很不錯，但這僅僅是一個開始。

迪馬爾斯基和他的同事們稱讚蓋維茲部長在咨詢過程中準備充分、態度恭敬，但他認為最終的計劃過於模糊，還不成熟。

其他無家可歸者組織也這麼認為。「行動計劃聽起來像是『好了，現在我們有計劃了，現在我們要把它付諸行動』，但我懷疑這只是一個姿態。」柏林「住房優先」項目主任科蒙喬（Corinna Müncho）說，「該計劃的實際執行者--國家和地方當局--仍然不知道應該如何去做。」

「住房優先」計劃無條件地幫助無家可歸者找到住所，因為該計劃的出發點是：擁有自己的住所是一項權利。蒙喬親眼目睹了露宿街頭對人們的影響。

「我們的一位客戶曾告訴我，流落街頭就像在打仗。她告訴德國之聲，「每天你都處於戰鬥或求生狀態。人們完全沒有保護，必須時刻保持警惕；沒有私人空間，沒有可以親密接觸的房間--你的一切基本需求都得不到滿足。這對你的心理造成了影響。你的大腦實際上會進行自我重建，以應對這種情況。」

出售式國宅匱乏

為無家可歸者提供幫助的新教教會慈善機構Diakonie的發言人舍費爾（Lars Schäfer）說，政府的行動計劃是慈善機構呼籲已久的事情。「政治家們開始關注這個問題是一件好事。」他告訴德國之聲，「這意味著我們可以不斷提醒政府它制定了哪些目標。」

但他也表示，該計劃的31點內容不過是「政府早前已經同意的措施的集合加上一些新的措施，既不涉及法律上的重大修改，也不需要花費資金--而這兩點正是最重要的槓桿。」

一個很好的例子是：聯邦政府承諾在2022年至2027年期間向聯邦各州提供181.5億歐元用於建設社會住房。人們急需租金可控的公寓，這筆資金早在兩年前就已宣佈——政府去年被迫承認，2022年只提供了22545套新單元，遠遠落後於每年10萬套的目標。

蒙喬說：「這讓我想到：當然，你可以把這些寫進去，但這無濟於事，因為最終所做的一切並不會導致無家可歸者人數的下降。」

新的計劃有用嗎？

舍費爾認為，政府可以採取一些具體措施，但「行動計劃」卻對此避而不談。例如，如果地方政府在新的社會住房中為無家可歸者設定配額，就可以減少房東的偏見。同樣，聯邦政府也可以規定，交給各州用於建設社會住房的資金中，按照一定比例用於安置無家可歸者。

蒙喬說，這不僅僅是花更多錢的問題，而是要更好地分配資金。「錢已經用了，對於標準極低的緊急庇護所來說，花費非常驚人。」她說，「在柏林的緊急庇護所，一個人月均日常花費高達1000歐元。在柏林的任何公寓都不應該花這麼多錢。這還不包括支持服務的費用，什麼都不包括。」

目前，慈善機構表示，德國住房市場的狀況已經到了令人絕望的地步，許多人都被困在大型庇護所裡，一住就是好幾年。政府的新計劃試圖解決這一問題，但對活動人士來說，這不過是一個意向聲明而已。

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