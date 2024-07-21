德國公民被白俄羅斯判死刑 外交部門正談判

一名30歲的德國籍男子日前在白俄羅斯被判死刑，他被指控犯有「恐怖主義」以及「雇傭兵」罪行。德國外交部已經表示，拒絕一切形式的死刑。白俄羅斯外交部稱，理解德方關切，並強調兩國外交部已經為此事展開磋商。

（德國之聲中文網）白俄羅斯人權組織「春天人權中心」(Viasna)最先披露了德國公民被判死刑的消息。該組織稱，這名現年30歲男子曾是紅十字會的救援人員，去年11月就被捕入獄，白俄羅斯檢方指控他「準備發動爆炸襲擊，從而影響白當局的決策、威嚇民眾、破壞公共秩序穩定」，法庭已經在6月24日判決其有罪，最新公佈的則是其量刑。

「春天人權中心」還稱，此案和一個支持烏克蘭抗擊俄羅斯的白俄羅斯民兵組織有關聯。不過，該組織並沒有透露其消息來源，白俄羅斯官方此前也沒有披露過任何這名德國公民被捕和受審的細節。

德國外交部在對德廣聯確認了一名德國公民被判死刑的消息，並強調「外交部和駐明斯克大使館正在為當事人提供領事協助，並且盡力與白俄羅斯當局交涉」。德國外交部在聲明中還重申「德國拒絕一切形式的死刑，死刑是一種殘忍且不人道的刑罰」，德方「在全球範圍內致力於廢除死刑、致力於讓所有當事人免遭執行死刑。」

創建白俄羅斯人權組織「春天人權中心」的比亞利亞茨基(Alieś Viktaravič Bialiacki)2022年獲得諾貝爾和平獎，成為馮‧奧西茨基、翁山蘇姬、劉曉波之後，第四名在被羈押期間獲得諾貝爾獎的人士 圖片來源： Tatyana Zenkovich/EPA/dpa/picture alliance

白俄羅斯外交部一名發言人也通過社群網站確認了此判決，他說該德國男子被判犯有「恐怖主義」以及「雇傭兵」罪行。不過這名發言人並沒有提到「死刑」，而是稱「判決」。他還說，白方「當然正在和德方溝通」，「罪犯是德國公民，我們理解德方對其的擔憂。」白俄羅斯方面稱，已經依照國際法以及雙邊條約保障德方為當事人提供領事協助。「考慮到德國外交部的訴求，白俄羅斯方面已經根據形勢的發展就現有選項提出了具體建議，兩國外交部已經開始就此展開磋商。」白外交部發言人並未進一步透露兩國談判的細節。

白俄羅斯是歐洲唯一一個仍在執行死刑的國家，其執行方式為槍決。而且死刑犯家屬不會被告知槍決日期以及埋葬地點。白俄羅斯當局也不公開死刑統計數據，外界估計自1991年蘇聯解體後，人口約900萬的白俄羅斯總共槍決了約400名死刑犯。

（德新社、德廣聯）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。