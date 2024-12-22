德國：八百多囚犯獲得聖誕特赦

今年在德國獲得聖誕特赦的囚犯比往年略有減少。儘管如此，還是會有數百名囚犯將能在聖誕節前重獲自由，和家人團聚。不過這一特赦規定，並不適用於德國所有聯邦州。

（德國之聲中文網）聖誕節前夕，將有數百名囚犯結束牢獄生活、重返社會和家庭。德新社對各聯邦州司法部門進行問詢之後，得出了上述結論。不過，由於多個聯邦州批准的特赦案例都有所減少，因此今年獲得所謂聖誕特赦的囚犯人數，總數要少於去年。

特赦人數最多的是北威州。根據杜塞道夫北威州司法部提供的訊息，今年將有248名囚犯提前獲釋。去年12月中旬，北威州獲釋的囚犯人數則為322人。巴符州則有160多人獲得聖誕特赦，而去年這裡獲特赦的人數則為218人。

全德範圍內，根據聖誕特赦的規定，今年將共有大約八百多名囚犯得以提前離開監獄。大多數被特赦者來自黑森州（104人），柏林（97人），萊法州（大約70）以及下薩克森州（46人）。

2023年，德國共有44000多名囚犯在監獄中服刑。 圖片來源： Christian Charisius/dpa/picture alliance

不過，並非所有聯邦州都有聖誕特赦的規定，比如巴伐利亞州就從未有過聖誕特赦的先例。



全德範圍內，去年共有上千人獲得特赦。而往年還曾有過囚犯拒絕特赦的案例。根據官方統計，2023年在監獄中服刑中的囚犯共有44000多人。

不過，提前釋放也是有先決條件的。要想獲得聖誕特赦，當事人必須在監獄中有良好表現，原定釋放日期本來就在一月初，以及原刑期不得超過兩年。

為什麼會有特赦規定？

在談到聖誕特赦的意義時，黑森州司法部長海因茨表示：「同家人共度聖誕節，是讓囚犯重返社會的重要一步。」此外，聖誕節前獲釋，也有利於當事人在節前爭取獲得援助，並完成相關的行政手續。

（德新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。