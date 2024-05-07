德國兩軍艦起航前往印太 穿越台海尚未決定

本周二（5月7日）德國向印太地區派遣了兩艘軍艦，以加強其在該地區的軍事存在並應對台海和南海日益緊張的局勢。德國國防部長表示，目前尚未做出兩艦是否穿越台灣海峽的決定。

（德國之聲中文網）德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）周二在德國北部海軍基地表示，台海和南海出現的緊張局勢給航行自由和貿易路線的自由通行帶來了壓力。

歐洲大約40%的外貿途經南中國海運輸。

皮斯托裡烏斯在兩艘軍艦出發前對媒體表示：「換個角度看，不在印太地區體現出支持基於國際規則的秩序，對德國來說，並不是一個選項。」他表示，加強在這一地區的存在十分重要。

雖然國際法庭裁定北京的主張缺少法律依據，但中國仍宣稱對幾乎整個南海擁有主權。中國還聲稱民主自治的台灣是中國的領土，儘管後者強烈反對。

德國「美因河畔法蘭克福」號補給艦周二從威廉港起航，「巴登符騰堡」號護衛艦從西班牙羅塔港出發。兩艘軍艦將在海上會合，然後駛往加拿大哈利法克斯（Halifax），之後繼續前往印度太平洋。

兩艘軍艦將穿過南中國海，但尚不清楚它們是否也會像美國軍艦那樣穿過台灣海峽，因為此舉肯定會激怒德國的最大貿易夥伴中國。

上周末，正在紐西蘭進行訪問的德國外交部長貝爾博克表示，不排除德國護衛艦穿越台灣海峽的可能性。不過她說，船艦的航線不會提前公佈。

德國「巴伐利亞」號護衛艦在2021年8月至2022年2月也曾執行過類似任務，但航行時卻繞開了台灣。但「巴伐利亞」號護衛艦是自2002年以來第一艘經過南中國海的德國軍艦。據報導，2021年，「巴伐利亞」號護衛艦曾提出希望訪問青島或上海港，但該計劃沒有得到中方的同意。

德國國防部長皮斯托裡烏斯周二說：「幾艘盟軍海軍艦艇已經通過（台灣海峽），這顯然是一個選項。但（我們）尚未做出決定。」

台灣駐德代表謝志偉日前接受德新社採訪時表示，希望「巴登符騰堡」號護衛艦能效仿這一做法。謝志偉對「巴伐利亞」號此前未通過台灣海峽表示失望。他認為，如果此次的情況與之前不同，將是對中國的一個訊號。

（路透社）

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