德國內政部長：將重新審核敘利亞難民的庇護問題

德國內政部長費澤爾表示，將根據相關法律條款，對在德敘利亞難民的未來做出決定。她表示，特定情況下，有些人可能會被取消庇護資格。

（德國之聲中文網）德國內政部長費澤爾表示，特定情況下，一些來德尋求庇護的敘利亞難民必須重返原籍國。敘利亞阿薩德政權垮台一個月之後，費澤爾表示：「根據相關法律的規定，德國聯邦移民和難民署將對敘利亞難民的庇護情形進行核查，對於那些已經不需要獲得庇護的人來說，他們的庇護資格將被取消。」這位社民黨政治家接受媒體採訪時說, 如果不是出於就業和教育等原因獲得在德居留權利，而又不肯自願返回敘利亞的人，其庇護資格將被取消。

「安全第一」

費澤爾表示，德國外交部和內政部正在密切合作，以掌握有關敘利亞安全局勢的訊息。「安全問題是我們關注的要點。」此外，在敘利亞難民的問題上，德國政府也在同歐盟以及其他國際夥伴開展密切合作。

費澤爾同時也明確表示：「對於那些已經很好融入德國社會，找到了工作，掌握了德語，並已將德國作為新家園的人來說，他們當然可以留在德國。」而那些希望重返家園的人，也會得到德國方面的幫助。

12月10日，一些敘利亞人在杜伊斯堡街頭慶祝阿薩德政權垮台。 圖片來源： Jochen Tack/picture alliance



費澤爾強調，刑事犯罪分子和極端伊斯蘭主義者將被盡快遣返。「相應的法律選項已經得到明顯擴展，只要敘利亞局勢許可，這些法規就將得到實施。」

目前，德國境內生活著大約97.5萬名敘利亞人，他們當中的大多數是在2015年來到德國的。其中大約30萬獲得了所謂的「輔助性庇護」，也就是說，他們受到庇護的理由並非個人遭受迫害，而是他們的原籍國敘利亞正在發生內戰。12月初，阿薩德政權被推翻後不久，德國有關當局就叫停了針對敘利亞人的庇護審理程序。

（德新社，基督教福音通訊社）

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