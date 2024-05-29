德國入籍人數創2000年以來新高

2023 年，來自157個國家的超過20萬人獲得了德國公民身份，創下新世紀以來的最高紀錄。從2024年6月起，成為德國公民將變得更加容易。

（德國之聲中文網）德國政府周二（5月28日）公佈的最新統計數據顯示，2023年約有20.01萬人入籍成為德國公民，是進入新千年以來入籍人數最多的一年。

這些數據的發布距德國放寬德國公民身份和雙重國籍的新規定生效的日期--今年6月底--僅有一個月的時間。

與2022年相比，入籍總人數增加了約3.1萬人（19%），增幅略低於2021年的約3.7萬人（28%）。

超過三分之一的新德國公民來自敘利亞

新入籍的德國公民來自157個不同的國家，其中大部分（56%）來自敘利亞、土耳其、伊拉克、羅馬尼亞和阿富汗。

他們的平均年齡為29.3歲，大大低於德國人口的平均年齡（44.6歲）。男性略高於半數（55%），比德國全國平均水準高出5%。

僅前敘利亞公民就佔入籍總人數的三分之一以上（38%），增加了2.71萬人（超過56%），到2023年將達到約7.55萬人。

2023年獲得德國護照的敘利亞人平均年齡為24.5歲，64%為男性。成功申請者平均在德國居住了6.8年。2023年，有一個德國村莊甚至選舉了一名敘利亞難民擔任村長。

"大量敘利亞人入籍與2014年至2016年間大量敘利亞尋求庇護者移民（到德國）有關。"政府的一份新聞稿指出，"這些（人）現在越來越多地符合公民身份的標準，包括語言技能和最短居留時間。"

入籍德國的敘利亞難民 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

來自土耳其和烏克蘭的德國新公民人數增速放緩

相比之下，2023年獲得德國國籍的土耳其和烏克蘭移民人數與2022年相比有所減少。

土耳其人和伊拉克人仍然是第二大移民群體，新入籍人數約為10700人。不過，去年入籍的土耳其人比2022年減少了3500人（-25%）。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，申請並獲得德國國籍的烏克蘭人數量在2021年至2022年期間幾乎增加了兩倍，從1900人增加到5600人。2023年，約有5900人成為德國公民，增幅為6%，其中烏克蘭人佔當年總數的3%。

越來越多的以色列人申請"賠償性入籍"

與此同時，越來越多的以色列公民和其他德國納粹1933-1945年獨裁統治受害者的後裔也在申請德國公民身份。

本周一，德國當局表示，僅在2024年的前四個月，他們就收到了近6900份來自以色列人的申請。相比之下，2023年全年收到的此類申請約為9100份，2022年約為5700份。

德國猶太人中央委員會（ZdJ）認為這與巴勒斯坦激進組織哈馬斯在10月7日發動的恐怖襲擊有關。那場襲擊導致約有1200名以色列人死亡，另有約250人被劫持為人質，從而引發了巴勒斯坦加薩地帶目前的衝突。

所謂的"賠償性入籍"是德國憲法專門為受到迫害並被剝奪國籍的納粹政權受害者及其後代作出的規定。

除了以色列之外，來自美國的賠償入籍申請數量最多。

（德新社、路透社、福音教通訊社）

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