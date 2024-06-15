德國企業第一季度破產數量激增

今年以來，德國企業破產數量急劇上升，預計這一趨勢還將持續下去。據悉，受全球經濟影響，嚴峻的金融環境給許多企業造成了不可挽回的損傷。

（德國之聲中文網）德國聯邦統計局（Destatis）周五（6月14日）稱，2024年前三個月，德國有5209家公司申請破產，預計這一趨勢將持續下去。

專家認為，作為一種長期動向，德國企業破產數量今年將增至約2萬起。

不同行業的破產情況

最新數據表明，與2023年第一季度相比，企業破產增加了26.5%。

與2020年第一季度相比，破產數字也增加了11.2%。當時新冠疫情爆發不久，德國共有4,683起企業破產申請。隨後，政府出台了特殊的臨時法規，破產率走低。

運輸和倉儲業破產量最多（資料照片） 圖片來源： Ronny Hartmann/Getty Images/AFP

每10,000家公司中，運輸和倉儲業破產量最多，2024年初有29.6例，其次是建築業，23.5例。其他經濟服務業（如職業介紹所）23例，製造業20.3例。

據地方法院估計，截至3月底，公司破產案中債權人的債權約為113億歐元，而去年同期為67億歐元。

2024年第一季度還發生了17478起消費者破產案，與2023年同期相比增長了4.8%。

Destatis去年的數據顯示，2023年10月的破產申請數量比2022年10月增加了22.4%。

「給樂觀主義者潑了又一盆冷水」

上周五公佈的數據顯示，德國的出口似乎有所加快，這讓人們對這個歐洲最大經濟體擺脫低迷狀態產生了希望。

荷蘭國際集團（ING）駐德國首席經濟學家布熱斯基（Carsten Brzeski）認為，這些數據「給樂觀主義者潑了又一盆冷水」。

近年來，由於全球經濟放緩、能源價格臨時性高漲以及利率上升，德國以出口為導向的經濟受到的衝擊尤為嚴重。



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