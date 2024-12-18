德國企業破產數量創10年來最高

近一年來，德國企業破產數字基本每月都呈現出兩位數的增速，2024年因公司破產而產生的失業人口超過30萬。

（德國之聲中文網）德國今年的企業破產案例達到22400起，同比增長了近四分之一，達到自2015年以來的最高水準。

今年的破產數據來自信用調查機構Creditreform，他們的分析認為，破產潮的原因在於，過去幾年積累下來的危機正在逐步顯現其影響。越來越多的企業因新冠疫情期間的衝擊、高昂的能源價格以及利率上升而無法應對局面。此外，政府為避免疫情期間大規模破產而實施的特殊規定也已到期。

聯邦統計局的數據顯示，近一年來，每月企業破產數字（除今年6月外）同比增長幅度為兩位數。

今年破產的大型企業包括零售業巨頭Galeria Karstadt Kaufhof、旅遊大牌FTI Touristik和時裝名牌Esprit Europe等著名公司，但總體而言，五分之四的破產案例涉及那些員工人數不超過10人的小公司，尤其是餐飲業、零售業和建築業受到的衝擊最嚴重。

Esprit關閉一家在柏林繁華地段的商店 圖片來源： Annette Riedl/dpa/picture alliance

2024年，德國境內約有32萬個工作崗位因企業破產而流失，債權人的損失總額約為560億歐元，遠高於去年的312億歐元。

專家認為，破產趨勢在2025年還將持續下去，破產數量很可能再次接近2009年和2010年的最高水準，當時超過32000家企業申請破產。

由於面臨巨大的不確定性，許多企業在投資方面依舊持觀望態度，這進一步加劇了當前的困境。

Ifo研究所的最新調查也證實了以上趨勢：約56%的企業預計情況不會改善，超過31%的企業預計會惡化，僅有12.6%的企業對明年業務轉好持樂觀態度。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。