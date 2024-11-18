德國仍在進口俄羅斯天然氣？

有媒體報導稱，德國經濟部前不久剛剛致函德國天然氣碼頭，要求這些碼頭停止卸載來自俄羅斯的天然氣。難道說，儘管頒布了進口禁令，德國仍在進口俄羅斯的天然氣嗎？

（德國之聲中文網）德國的執政聯盟前不久宣告解體，縱觀這屆政府從2021年以來的執政業績，也實在是乏善可陳。不過，在一個問題上，觀察人士的意見卻是一致的：停止進口俄羅斯天然氣後，德國並沒有因此陷入能源危機，而是成功地在短期內獲得了新的進口渠道，並建立起了液化天然氣基礎設施。政府的作為也因此獲得一致好評。

然而，細究之下，此事並沒有表面上看起來那樣完美：莫斯科發動侵烏戰爭後，德國宣佈禁止從俄羅斯進口液化天然氣，此後，就再沒有俄羅斯運氣船在德國港口停靠卸貨。

來自經濟部的指令？

不過，《金融時報》報導稱，該報獲取了德國經濟部11月6日發布的一份文件。收件人是德國東北海岸一家德國液化天然氣碼頭的營運商。這份文件中，經濟部要求該碼頭不許卸載來自俄羅斯的液化天然氣。路透社也在11月14日報導稱：「來自工業圈的消息稱，德國政府阻止了布隆斯布特爾（ Brunsbüttel）碼頭卸載俄羅斯天然氣的行動。」

直到今年十一月，德國經濟部還在發布禁止卸載俄羅斯液化天然氣的指令，這就不能不令人提出質疑了，難道此前德國無視制裁令還在一直進口俄羅斯天然氣嗎？除此之外，經濟部確實曾發布過這樣的指令嗎？德國經濟部新聞處在回復德國之聲問詢時表示：「我們一如既往不會對任何洩露文件發表評論。」

位於德國布隆斯布特爾附近的一處液化天然氣碼頭。 圖片來源： Dirk Jacobs/IMAGO

同樣也負責天然氣輸送網路事宜的聯邦網路署也不願就此發表評論。該機構新聞署發言人致函德國之聲表示：「對德國經濟部向德國能源碼頭髮布指令一事，我們無法提供訊息。」

德國能源碼頭（Deutschen Energy Terminal）拒絕回復德國之聲有關經濟部是否曾發布相關指令的問詢，「出於法律原因，我們不向第三方提供涉及合同的具體內容。」

隸屬聯邦政府的德國能源碼頭以及德國經濟部均拒絕回復媒體的提問，這一做法極其不同尋常，況且，這樣做也只能對虛假訊息的傳播起到推波助瀾的作用。

友情服務？

如果德國經濟部確實給能源碼頭髮布了相關的指令，那麼，有一種可能性則同歐盟內部的轉口貿易有關，也就是說，俄羅斯液化天然氣在德國碼頭卸載之後，會被轉運到其他歐盟國家。《金融時報》指出，比利時、西班牙和法國等歐盟成員國同俄羅斯方面簽訂有長期合同，並仍在從俄羅斯購買天然氣。

德國聯邦網路署發言人表示，她無法排除德國輸氣網路承擔了部分轉口貿易的可能性，她說：「部分俄羅斯天然氣途徑德國輸氣網路轉口其他國家是有可能的。」她表示，德國聯邦網路署既不會收集德國進口商是否直接購買俄羅斯天然氣的數據，更不會收集其他國家的進口數據。

德國呂根島附近，一處正在修建中的液化天然氣碼頭。 圖片來源： Stefan Sauer/dpa/picture alliance

不過，德國經濟部則對德國之聲明確表示：「原則上講，德國不會進口俄羅斯天然氣，對德國經濟部來說，德國天然氣碼頭也絕不允許介入俄羅斯天然氣業務。」

布魯塞爾是症結所在

也許只有布魯塞爾，才能讓整個事件真相大白。為此目的，德國之聲聯繫了德國天然氣行業在布魯塞爾的游說團體「未來天然氣協會」。該機構發言人格林貝格（ Charlie Grüneberg）對德國之聲表示，今年十月，歐盟天然氣進口總量中，俄羅斯天然氣的佔比大約為16%。

格林貝格談到了歐盟在2024年7月24日通過的對俄制裁第14輪一攬子方案：「在這個一攬子方案中，也對俄羅斯液化天然氣做出了更多的規定。包括禁止俄羅斯天然氣在歐盟成員國碼頭卸載，並轉運至非歐盟第三國。」2025年3月前，上述制裁措施將得到實施，屆時，俄羅斯天然氣將無法運抵歐盟或德國碼頭。

那麼，俄羅斯天然氣運抵德國碼頭，並轉運至其他歐盟成員國的可能性是否依然存在呢？格林貝格聳聳肩表示：「除此之外，歐盟並沒有對俄羅斯天然氣實行普遍性的制裁措施。」

至於俄羅斯天然氣是否曾運抵德國碼頭，目前尚無法定論，但可以肯定的則是：如果歐盟對俄羅斯天然氣實施了普遍性制裁，那麼，現在的情況就會明朗得多，德國碼頭的運作也就會平添更多透明度。而德國有關方面也就無須三緘其口，從而助長謠言的傳播了。



©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。