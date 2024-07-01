德國今年武器出口有望再創下新紀錄

根據德國經濟部公佈的數據，今年上半年德國武器出口已達去年全年總額的60%。如果這一趨勢持續至年底，德國武器出口總額有望創下新紀錄。今年上半年將近三分之二的武器出口至烏克蘭，已達到48.8億歐元的歷史紀錄高點。

（德國之聲中文網）德國經濟部周日（6月30日）發布的數據顯示，2024年上半年，德國武器出口同比增長30%。

2024年1月1日至6月18日，德國政府批准的武器出口總額已至少達到74.8億歐元。

經濟部數據顯示，截至6月18日，武器出口已達2023年全年總額的60%。如果這一趨勢持續至年底，德國武器出口總額有望創下新紀錄。

去年全年，德國武器出口總額創下122億歐元的歷史最高紀錄，其中烏克蘭為最大接收國。

出口的武器包括價值64.4億歐元地戰爭武器和57.6億歐元的軍事裝備，如裝甲車輛等。

儘管肖爾茨領導的執政聯盟在2021年12月上台時承諾將限制武器交付，特別是向非歐盟以及非北約成員國的武器供應，但德國武器出口仍出現激增。

德國「交通燈」執政聯盟由社民黨、提倡環保的綠黨，以及對企業界友好的自民黨組成。執政聯盟曾計劃通過立法來幫助控制武器出口。

然而肖爾茨政府上台不到幾個月，俄羅斯入侵烏克蘭，限制武器出口的計劃被擱置。

大多數德國武器出口至烏克蘭

數據顯示，今年上半年將近三分之二的武器出口至烏克蘭，達到48.8億歐元的歷史紀錄高點。

俄烏戰爭爆發的第一年，柏林批准向基輔運送價值22.4億歐元的武器，包括防空系統和重型火炮。

去年，對烏克蘭的武器出口許可增加至44億歐元，並承諾交付豹2型（Leopard 2）主戰坦克。

德國是烏克蘭第二大武器供應國，僅次於美國。

基爾世界經濟研究所（IfW）的「援烏追蹤」（Ukraine Support Tracker）資料庫顯示，自2022年戰爭爆發以來，德國已向基輔承諾提供102億歐元的軍事援助，但並非全部是以武器出口的形式。

重啟对沙烏地阿拉伯的武器出口

數據顯示，德國武器接收國的第二至第五名分別是是新加坡（12.1億歐元）、印度（1.5375億歐元）、沙烏地阿拉伯（1.3248億歐元）和卡達（1億歐元）。

去年7月柏林放寬了對沙烏地的武器出口限制，沙烏地重回德國武器接收國前五名。

2018年，沙烏地異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在伊斯坦堡沙烏地領事館內遭到殘忍暗殺，德國宣佈停止對沙烏地軍售。

停止對沙烏地出口軍火的另一個原因是沙烏地参与葉門內戰。利雅德此後緩和了與鄰國的敵對狀態。

德國經濟部強調，向沙烏地批准軍火出口與其他北約或歐盟夥伴國的合作項目有關。

左翼政黨譴責武器出口「不負責任」

德國經濟部應聯邦議員塞維姆•達格德倫（Sevim Dagdelen）的要求公佈了武器出口數據。達格德倫來自新成立的黨派 ：莎拉•瓦根克內希特聯盟——理性與正義黨（BSW）。原左翼黨領袖莎拉•瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）退出左翼黨後，於今年1月以自己的名字成立了新黨派。

達格德倫譴責對「戰爭和危機地區」增加武器出口是「不負責任」的，並指責肖爾茨政府違背了其限制武器出口的競選承諾。

BSW黨派創始人瓦根克內希特上周在聯邦議院發出警告，稱聯邦政府的武器出口政策可能在「一步一步地將我們帶入一場歐洲大戰」。

烏克蘭戰場上的德國獵豹坦克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社）

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