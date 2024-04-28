德國五分之一老年婦女面臨貧困

從事照顧家庭成員的無償工作，往往會使婦女在年老時經濟狀況比男性差。 2023年，德國65歲及以上女性的平均養老金收入比男性低27%。

（德國之聲中文網）根據德國聯邦統計局周三（4月24日）發布的報告，德國所謂的「養老金性別差距」（男女退休後的收入差異）為27.1%。這些養老金收入包括老年和遺屬撫恤金、私人養老保險等。

2023年，65歲以上女性中約有五分之一（20.8%）面臨貧困風險。同年齡男性的風險水準為15.9%。

德國女性養老金為何低於男性？

考慮到家庭的規模和組成，如果一個人的收入低於總人口收入中位數的60%，那麼就會被視為面臨貧困風險。

由於收入較低，女性在老年時比男性更有可能陷入貧困。2023年，德國65歲女性平均年收入為18663歐，同年齡段男性則為25599歐。這兩個數字都是未扣除任何費用的收入。

半職工作、收入較低的工作，以及因為照顧孩子和長輩等原因更頻繁休假，都導致婦女在職業生涯中收入較低，這也意味著女性的退休金較少。

聯邦統計局表示，如果不包括相互依存的養老金，例如配偶去世時常支付的養老金，男女養老金差距可能會擴大到39.4%；在受訪對象中，有29%女性領取已故伴侶的養老金。

（路透社、德新社、法新社）

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