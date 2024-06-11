德國主辦烏克蘭重建會議 簽署戰後重建意向聲明

烏總統澤倫斯基在柏林召開的烏克蘭重建會議上表示，俄羅斯的侵略戰爭導致該國能源供應基礎設施損毀嚴重。德國總理肖爾茨呼籲各國為烏提供更多防空領域的援助，並且許諾在戰後重建方面提供支持。

（德國之聲中文網）烏克蘭重建會議周二在柏林舉行，烏總統澤倫斯基在會上表示，俄羅斯的侵略戰爭已經導致該國能源基礎設施嚴重損毀，他要求西方盟友在防空領域提供更多的支持——只有這樣才能阻止俄羅斯的「火箭彈和轟炸恐怖襲擊」。

澤倫斯基表示，自冬季以來，俄羅斯的火箭彈和無人機襲擊已經導致烏克蘭一半的供電設施損毀，使得該國損失了大約9吉瓦的供電能力。去年冬天，烏克蘭的總用電量達到18吉瓦，烏克蘭國家電力公司（Ukrenergo）宣佈，為應對供電瓶頸問題，不得不擴大限時供電的範圍。

這位烏克蘭總統補充道，該國計劃擴建供電設施，今年將增加1吉瓦的燃氣發電，未來數年還將增加4吉瓦。他呼籲國際社會提供投資、援助和設備，以幫助烏克蘭重建電網。

澤倫斯基：烏克蘭的能源基礎設施遭受戰爭損毀嚴重 圖片來源： Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

他還表示希望能夠獲得更多資金用於增加國防、重建家園和用於教育和醫療。

在柏林，澤倫斯基呼籲西方盟友提供更多的防空武器。「俄羅斯的火箭彈和轟炸恐怖襲擊幫助其地面部隊繼續推進攻勢」，澤倫斯基表示，「防空系統才是正解。」他強調，只要俄羅斯仍然在空中佔據戰略優勢，普丁就 「不會真正有興趣參與有關公正和平的談判」。

為期兩天的烏克蘭重建會議主要議題是烏克蘭的重建問題，包括如何在短期內解決戰爭損失，以及烏克蘭的長遠發展前景等，來自60個國家的大約2千名代表參加了該會議。

德國總理：烏克蘭在多領域存在巨大發展潛力

德國總理肖爾茨在開幕式上呼籲各國為烏克蘭提供更多防空領域的支持。由於俄羅斯的空襲行動仍在持續，他希望此前德國發起的有關增強烏克蘭防空能力的倡議可以得到更多支持。

肖爾茨強調，企業在烏克蘭重建進程中發揮著關鍵作用，但是他們需要一個在烏克蘭進行投資的契機。他認為，烏克蘭在可再生能源、醫藥和IT等產業都有著巨大發展潛力。

這位德國總理還對與會代表說，俄羅斯不會贏得這場戰爭，也不會有莫斯科指導之下的所謂和平，他同時呼籲普丁「結束這一殘酷行動並撤回軍隊」。

澤倫斯基：已有3.1萬烏克蘭士兵陣亡 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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據路透社報導，烏克蘭和德國財政部還簽署了聯合意向聲明，以加強雙邊合作，支持烏克蘭戰後重建。

「我們不會將援助的形式侷限在幫助烏克蘭打贏戰爭，」德國財政部長克里斯蒂安‧林德納 (Christian Lindner) 表示。「我們希望現在就做出貢獻，以便烏克蘭能夠通過重建為未來的增長設定路線。」

據世界銀行估計，俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭已經造成了至少4860億美元的損失。

（法新社、路透社、美聯社等）

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