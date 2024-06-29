德交通部長訪華挨總理批評 勉力自辯

德國交通與數字事務部長維辛訪問中國並就數據跨境傳輸達成一項諒解備忘錄後，德國總理肖爾茨對他進行了批評，認為交通部長沒有在德國聯邦政府中國戰略框架下與內閣同僚以及總理進行預先協商。維辛則辯駁稱，諒解備忘錄並不代表著具體的協議。

（德國之聲中文網）據德國《商報》從政府圈內人士處獲悉，自民黨籍的交通部長維辛(Volker Wissing)因德中數據跨境傳輸諒解備忘錄遭到了綠黨執掌的外交部、經濟部以及社民黨執掌的內政部的批評。德國總理肖爾茨更是公開對此表示不滿，指出「事先相互協商是原則問題，可是他沒有這麼做」。肖爾茨還強調「德國聯邦政府制訂了中國戰略，我們作為政府成員始終應遵從共同基準行動。」

維辛在6月26日於北京和中國國家網信辦主任莊榮文簽署了這份諒解備忘錄，這也是對今年4月德國總理肖爾茨訪華期間德中兩國就自動駕駛達成合作協議的補充。根據《商報》等德國媒體的報導，最新諒解備忘錄的主要受益者將是擁有大量中國業務及中國生產基地的德國車企。德國汽車工業聯合會(VDA)就對此予以讚揚，指出德中數據跨境傳輸對保持德國汽車業技術領先地位有著至關重要的意義。

德國總理肖爾茨公開表示不滿: 事先相互協商是原則問題，可是維辛他沒有這麼做 圖片來源： picture alliance/dpa/AP

交通部的一名發言人也對來自總理以及內閣同僚的批評進行了反駁，他說，交通部「及早」告知了訪華行程及目的，諒解備忘錄的草案早在5月中旬就已提供給相關方面。這名發言人還指出，諒解備忘錄的主要目的是啟動兩國就數據跨境傳輸法律問題的對話，並不意味著具體的協議。「建立工作領域對話機制符合德國聯邦政府的中國戰略。」

發言人還強調，德國經濟界對此表示「明確歡迎」，這些擁有大量在華業務的企業希望能夠實現德中之間的數據跨境流動並解決相關的法律問題。此前，德國企業難以和中方開展相應的對話。維辛本人此前也在北京表示，要想利用好數據的潛力，就必須確保數據能不受阻礙地流動，而這個過程中必須全面考慮隱私保護以及安全問題。

2022年，中國監管機構開始收緊向境外傳輸數據的相關規定，擬禁止智慧型汽車直接向國外傳輸數據，包括大眾這樣在中國經營分公司或合作公司的企業，但遭到在華外企以及商會的強烈反對。

但去年9月開始，中國的相關規定開始出現鬆動跡象。到去年年底，上海開始准許自貿區外國企業在符合相關要求的情況下向境外高速傳輸數據。之後，中國出台了《促進和規範數據跨境流動規定》，按照新規定，國際貿易中蒐集到的數據，如不涉及個人訊息或其他「重要訊息」，則不再需要申報。

（路透社、法新社等）

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