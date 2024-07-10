微軟給員工發iPhone 辦公只能用蘋果

微軟公司證實，將從今年9月起要求中國的員工使用蘋果手機登錄辦公系統，並稱這是為了加強公司網路安全。而中國的一些政府部門去年就已禁止員工上班使用iPhone。

（德國之聲中文網）據彭博社本周報導，微軟公司已經通知其中國員工，從今年9月份開始，在登錄辦公電腦或手機時只能使用蘋果公司的移動設備來驗證身份。

隨後許多媒體在引述這一報導時稱，微軟要求員工在工作中僅使用iPhone，此舉實際上將安卓設備排除在工作場所之外。

彭博社獲得的一份微軟內部文件顯示，這項措施是微軟"全球安全未來計劃"的一部分，旨在確保所有員工都使用微軟的密碼管理器和相應的應用程式。此舉將影響中國大陸的數百名員工，以及微軟香港的員工。

消息在中國網路上引起關注後，本周二（7月9日）微軟對中國媒體做出回應。該公司一位發言人對新京報、第一財經等媒體表示，"Microsoft Authenticator（微軟身份驗證器）和Identity Pass（身份通行證）應用程式已正式在Apple App Store和 Google Play Store上架。微軟希望為員工提供訪問這些必要應用程式的途徑。由於本地區（中國）無法使用Google移動服務，即向員工提供了例如 iOS 設備的選擇。"

微軟：棄用安卓選擇iOS是出於安全考慮 圖片來源： picture alliance/NurPhoto/A. Pohl

中國單位也禁用蘋果

微軟公司已通知中國的員工，任何使用安卓手機（包括華為或小米手機）的微軟員工都將獲得一部一次性購買的iPhone，微軟將在中國多個中心提供iPhone供員工領取。

該公司解釋這一做法的理由是，希望通過更可靠的安全認證系統加強企業的網路安全。值得注意的是，處於同樣的考慮，中國官方此前也採取了類似做法。

自 2023 年以來，越來越多的中國政府機構和國企以安全問題為由下令員工停止攜帶包括iPhone在內的外國設備上班。

在中國智慧型手機市場上，佔據份額最大的品牌是華為，蘋果排名第五。華為手機擁有自己的作業系統--鴻蒙（HarmonyOS），迄今的版本同時支持鴻蒙和安卓應用。但計劃今年內推出的鴻蒙5.0（HarmonyOS NEXT）將不支持安卓應用。德國IT新聞網站Heiser.de的報導認為， 這可能也是微軟現在要求安全措施升級的一個考量。

不斷進行即時的軟體更新對電子設備的安全至關重要。由於谷歌應用商店在中國大陸無法使用，安卓用戶不能以通常便捷的方式直接獲取應用更新。中國的手機生產商則推出自己的應用商店提供軟體和更新，但這些平台處於中國政府的管控之下。有分析認為，這也是美國公司要求中國的員工改用蘋果手機的原因之一。

(綜合報導)

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。