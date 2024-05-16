微軟征詢中國AI團隊遷移意向

多家媒體報導，微軟在中國的雲計算和人工智慧公司為數百名中國員工提供前往其它國家工作的機會。微軟稱，員工可以選擇出國或留在中國。此舉正值美國試圖收緊人工智慧領域的限制。

（德國之聲中文網）《華爾街日報》引述知情人士稱，微軟在中國的雲計算與人工智慧公司考慮將部分員工遷出中國。

知情人士稱，此次涉及的員工人數約為700-800人，多數是中國籍工程師。他們新近獲得機會轉移至美國、愛爾蘭、澳洲、新西蘭等國工作。

一位知情人士表示，這些員工參與的是機器學習以及其它與雲計算相關的工作。

報導稱，此舉正值拜登政府試圖收緊人工智慧領域的規定，以限制中國發展尖端人工智慧的能力。白宮考慮制定新規，要求微軟等美國雲計算公司在向中國客戶提供使用人工智慧晶片的服務前，先獲得許可證。

報導稱，微軟在中國雲計算及人工智慧的研究工作受到華盛頓的關注。該公司的亞太研發部分雇傭有約7000名員工，多數是在中國。

中國媒體也以微軟AI團隊"打包出國"為題報導了這一消息。據財新報導，微軟方面表示，微軟有一小部分員工得到可以選擇國際輪崗的機會，員工可以選擇接受輪崗，或者繼續在現在的崗位工作。

澎湃新聞採訪微軟員工稱，這是5月14日剛出的消息，要求在6月7日前回答去還是不去。也有員工表示，這是"變相裁員"，因為雖然可以選擇不去，但對於繼續留在公司的未來產生擔憂。

（綜合報導）

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