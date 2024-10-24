微軟：中國用網軍干預美選 針對反中候選人

距離美國大選倒數不到2週，美國微軟公司在最新報告中指出，俄羅斯、伊朗及中國都加大力道藉網路行動干預大選，包含駭客入侵、製作虛假影片、社群誹謗等做法，且越接近投票日，這些行動還可能進一步加劇。

（德國之聲中文網）微軟公司週三（10月23日）發佈的報告以美國情報官員發佈的內容為基礎發出示警：隨著美國總統大選邁向最後階段，來自境外競爭對手的影響即將達到最高峰。儘管美國官員表示，選舉基礎設施的安全性能夠抵禦對手的任何攻擊，但外國干預與影響力仍引發擔憂。

微軟威脅分析中心（MTAC）指出，俄羅斯特工正在加倍製作虛假影片，抹黑現任副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的競選活動；中國則將目標瞄準較低層級的選舉，在網路上發佈誹謗共和黨內反中政治人物的內容，散佈對民主制度不滿及不信任的情緒。

過去幾個月來，被稱為「垃圾訊息偽裝」（Spamouflage）的中國行為者一直在利用虛假社群用戶，攻擊那些公開譴責中國的眾議院共和黨人。

美國總統大選倒數不到2週，部分地區已展開提前投票。 圖片來源： Samuel Corum/Sipa USA/picture alliance

報告稱，被針對的國會議員候選人包括阿拉巴馬州眾議員摩爾（Barry Moore）、田納西州參議員布萊克本（Marsha Blackburn）、德州眾議員麥考爾（Michael McCaul），以及佛羅裡達州參議員盧比奧（Marco Rubio）。

摩爾在一份聲明中批評北京「反猶」，「所以他們針對我和其他支持以色列的政治人物，並不奇怪」。

「中國已明確展現出將動用所有武器，其中也包括網路攻勢，欲摧毀世界各地的民主體系。」摩爾認為，美國必須做好準備對抗中國，與以色列及台灣在一起。

盧比奧則指出：「中國變得越來越咄咄逼人……中國的目標是塑造美國在關鍵議題上的輿論，並針對特定候選人，特別是那些他們認為反華的候選人。」

中國駐美大使館反駁稱，美國官員、政界人士和媒體「指責中方利用新聞網站和社群媒體帳號在美國散播所謂假訊息」，但「中方無意、也不會幹涉美國大選」，批評這些指控充滿對中國的惡意猜測，中方堅決反對。

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俄羅斯散佈民主黨陣營假訊息

微軟在報告中也補充了先前的調查結果，顯示俄羅斯在網路上鎖定的攻擊對象為賀錦麗，也表明克裡姆林宮更傾向川普再次擔任總統。

微軟分析師發現，俄羅斯行為者組織「Storm-1516」在近幾個月以來，持續製作由AI生成的內容，並製作影片散佈有關賀錦麗的不實訊息，其中一段影片是針對賀錦麗副手沃爾茲（Tim Walz）毫無根據的指控：一名自稱為沃爾茲學生的人指控他性侵。該影片在短短不到24小時內，就在社群平台X上獲得500萬次觀看。

此外，微軟報告也稱有另一俄羅斯行動者在製作與選舉相關的虛假影片，而美國聯邦調查局、福斯新聞（Fox News）和《連線》雜誌（Wired）都成為企圖欺騙的對象。

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伊朗的駭客行動

微軟報告指出，伊朗政府近期的行動是透過駭客攻擊並竊取川普競選活動的機密資訊，將資料發送給早前參與拜登2024年競選活動的官員，以及包括POLITICO在內的多家媒體。

另外，一個名為「棉花沙暴」（Cotton Sandstorm）的伊朗駭客組織也打算即刻對美國大選發起新的影響力攻勢，該組織持續在找選舉相關網站是否存在漏洞。

值得注意的是，棉花沙暴在2020年就曾企圖影響美國大選，冒充美國極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys），向美國選民發送威脅電子郵件。

微軟威脅分析中心（MTAC）分析師瓦茨（Clint Watts）在報告中警告，各界必須特別關注選舉日前後48小時，呼籲選民、政府機構、候選人和政黨都必須對網路上的可疑活動保持警覺。

（美聯社、路透社、POLITICO等）

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