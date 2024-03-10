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中國的網路審查和防火牆十分嚴密，網民若不使用VPN，就無法訪問谷歌，Youtube ，Instagram，臉書等網站。

中國兩會網控升級 VPN受限 輿論遭嚴控

中國兩會網控升級 VPN受限 輿論遭嚴控

本周兩會召開期間輿論管制升級，VPN受到限制，社群網站也受到更嚴格的審查，關於取消總理記者會等多個話題標籤遭到刪除。
政治2024年3月10日
滬指今年以來已兩度跌破2800點關口

劉紀鵬說中了？被禁言後登新浪財經十大經濟學家榜

劉紀鵬說中了？被禁言後登新浪財經十大經濟學家榜

近日，新浪財經公佈「2023年度最具影響力十大經濟學家」獲獎名單，其中包括知名金融財經領域大V劉紀鵬。劉紀鵬去年公開勸普通股民現在不要入市，之後疑遭全網禁言，並不再擔任中國政法大學資本金融研究院院長。
經濟2024年1月26日
台灣民眾13日上午根據個人戶籍地址，前往各區域投票所投票。

台灣2024大選登場 微博限制主題標籤搜索

台灣2024大選登場 微博限制主題標籤搜索

台灣總統及立委選舉13日上午正式開放民眾投票，中國網友密切關注，「台灣選舉」標籤也登上微博熱搜，但該標籤隨後遭到搜尋限制。DW將持續更新投票當日的重大事件。
政治2024年1月13日
中國媒體財新遭到下架兩篇重要文章，社長胡舒立的微博帳號更是遭到「清空」。圖為2019年出席財新峰會的胡舒立（資料照）

《財新》社論與年終特稿遭下架 社長微博疑遭清空

《財新》社論與年終特稿遭下架 社長微博疑遭清空

中國《財新週刊》近期連遭下架兩篇重要文章，社長胡舒立的微博帳號雖然未被封號，但其過去的3萬多條狀態外界已不可見，究竟發生了什麼事？
政治2024年1月2日
數名財經博主表示，被微博警告不要發布任何唱衰經濟的言論

國安部發文嚴斥唱衰經濟 微博警告財經博主

國安部發文嚴斥唱衰經濟 微博警告財經博主

本周五，中國國安部微信公號發文，稱經濟安全是國家安全的重要組成部分，唱衰中國經濟是對中國特色社會主義制度及道路進行攻擊、否定。數名中國社群網站上的财經博主表示，已被微博警告不要發布任何唱衰經濟的言論。
政治2023年12月15日
韓國偶像女團BLACKPINK成員Lisa。

韓國頂尖女團偶像Lisa疑似因參加「瘋馬秀」被微博封殺

韓國頂尖女團偶像Lisa疑似因參加「瘋馬秀」被微博封殺

韓國偶像女團BLACKPINK成員Lisa在社交平台微博上的帳號被封。粉絲們猜測，這和她日前曾在巴黎參加「瘋馬秀」有關。
文化2023年11月3日
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