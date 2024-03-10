You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
微博
微部落格（MicroBlog）的簡稱，是用戶獲取、分享訊息的平台。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
中國兩會網控升級 VPN受限 輿論遭嚴控
中國兩會網控升級 VPN受限 輿論遭嚴控
本周兩會召開期間輿論管制升級，VPN受到限制，社群網站也受到更嚴格的審查，關於取消總理記者會等多個話題標籤遭到刪除。
政治
2024年3月10日
2024年3月10日
劉紀鵬說中了？被禁言後登新浪財經十大經濟學家榜
劉紀鵬說中了？被禁言後登新浪財經十大經濟學家榜
近日，新浪財經公佈「2023年度最具影響力十大經濟學家」獲獎名單，其中包括知名金融財經領域大V劉紀鵬。劉紀鵬去年公開勸普通股民現在不要入市，之後疑遭全網禁言，並不再擔任中國政法大學資本金融研究院院長。
經濟
2024年1月26日
2024年1月26日
台灣2024大選登場 微博限制主題標籤搜索
台灣2024大選登場 微博限制主題標籤搜索
台灣總統及立委選舉13日上午正式開放民眾投票，中國網友密切關注，「台灣選舉」標籤也登上微博熱搜，但該標籤隨後遭到搜尋限制。DW將持續更新投票當日的重大事件。
政治
2024年1月13日
2024年1月13日
《財新》社論與年終特稿遭下架 社長微博疑遭清空
《財新》社論與年終特稿遭下架 社長微博疑遭清空
中國《財新週刊》近期連遭下架兩篇重要文章，社長胡舒立的微博帳號雖然未被封號，但其過去的3萬多條狀態外界已不可見，究竟發生了什麼事？
政治
2024年1月2日
2024年1月2日
國安部發文嚴斥唱衰經濟 微博警告財經博主
國安部發文嚴斥唱衰經濟 微博警告財經博主
本周五，中國國安部微信公號發文，稱經濟安全是國家安全的重要組成部分，唱衰中國經濟是對中國特色社會主義制度及道路進行攻擊、否定。數名中國社群網站上的财經博主表示，已被微博警告不要發布任何唱衰經濟的言論。
政治
2023年12月15日
2023年12月15日
韓國頂尖女團偶像Lisa疑似因參加「瘋馬秀」被微博封殺
韓國頂尖女團偶像Lisa疑似因參加「瘋馬秀」被微博封殺
韓國偶像女團BLACKPINK成員Lisa在社交平台微博上的帳號被封。粉絲們猜測，這和她日前曾在巴黎參加「瘋馬秀」有關。
文化
2023年11月3日
2023年11月3日
顯示更多
廣告