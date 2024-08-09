從騷亂到」和平之夜「——英國暴力殺人事件後發生了什麼？

（德國之聲中文網）7月29日，在英格蘭北部的海邊小鎮南港（Southport）發生一起暴力殺人事件，造成三名女童死亡，以及至少八名兒童和兩名成年人受重傷。犯罪嫌疑人為一名17歲男子。

因考慮到嫌疑犯未成年等因素，檢察機構稍早前未先披露嫌疑犯的身份。不過這一舉動卻造成了虛假消息在網路上的迅速蔓延。網上的假消息將事件的嚴重後果歸結於犯罪嫌疑者的移民背景和有著穆斯林的宗教信仰，因這些敏感訊息的迅速發酵引發了英國極右翼團體的集體示威抗議。此後檢察機關公佈了犯罪嫌疑人的真實身份，這名即將年滿十八歲的少年出生於威爾斯，父母親是盧安達人，他並非是網路傳言的通過非法船隻偷渡到英國的移民。他在出庭審訊時並未發聲，外界尚不知道他的行兇動機。

警方打擊煽動性言論 民眾呼籲和平

但自7月30日在南港舉行的守夜活動開始，極右翼分子已經在英國各地組織了好幾場大規模的暴力示威遊行。根據英國警方公佈的訊息，這些暴力事件得到了英國現已解散的極右翼組織 "捍衛英國聯盟"（English Defence League）的支持。聯盟曾經的領導人湯米‧羅賓遜（Tommy Robinson），以及其他所謂的網紅領袖皆在社群網站上發表煽動言論挑起示威遊行。警方目前正在打擊此種犯罪行為。

貝爾法斯特的一家穆斯林超市被騷亂者打砸 圖片來源： Rebecca Black/empics/picture alliance

在接近一個禮拜的暴力示威遊行中，警方逮捕了接近了五百人，其中140人被提起公訴。從周三（8月7日）政府發布的訊息看來，極右翼團體的抗議集中在英格蘭東北部的利物浦，桑德蘭，南部的普利茅斯，和北愛爾蘭的貝爾法斯特，以及倫敦等地區，其中倫敦地區的遊行集中在東北地區，西南地區和西北地區。周三下午，因預計可能有暴力事件發生，倫敦和上訴城市的主要街道上的商店已早早關門，很多店家的門窗用木頭釘上以防被破壞。但當日晚間的極右主義示威遊行被反暴力，反歧視和支持移民的和平遊行取代，預期的暴力事件並未發生，反而是遊行人群中高舉'愛與和平'的口號牌，將一場暴力的抗議變成了和平遊行。記者詢問了在倫敦居住的幾位華人，他們均表示極右翼分子的暴力示威並未延續到他們生活的社區，日常生活和進出到市區的交通都未受到影響。

階級固化帶來的社會矛盾

在極右翼分子組織的一系列暴力事件中，儘管組織的人和其支持者聲稱是反移民和針對穆斯林的抗議，但實際是更多是物價上漲，負擔不起的房價和高失業率等原因所導致的，這背後也顯露了長久以來的社會階級固化所引起的矛盾。

此次抗議示威的城市集中在英國東北部的區域，例如利物浦和布裡斯托等城市，這些港口城市都曾經是英國有名的工業重鎮，以依靠船舶業，紡織業和鋼鐵等重工業得以經濟發展，這些城市也曾吸引過不少移民駐留，但在上個世紀的八十年代，英國政府開始將工業生產外移，以發展金融中心，旅遊和文化產業為主的英格蘭不再將經濟重心放在發展重工業，這一舉措逐漸導致了英格蘭南部和北部的不平衡發展，北部地區的經濟出現下滑，城市發展一度停滯，百姓的失業率居高不下，人民和政府的抗衡鬥爭常年持續不斷。在難以吸引外來移民，且當地人口結構相對穩定的大環境下，的確有移民難以融入當地文化的問題。在英國的城市發展中，倫敦是一個將本地居民和移民文化融合發展良好的案例。上世紀五十年代，倫敦在鄉紳化的進程中已經提前考慮到了如何將各民族人的生活更好地融合在一起的問題，所以當時的建築師悶在和政府的配合下，在規劃住宅用地的時候通過撤除隔離牆，和將移民分佈點分配到在不同的社區，以及將安置房和高檔住宅樓融合在一個街區，他們的指導思想是通過建築規劃來教育滲透人的思想，通過日常生活的交融來消除階級限制。這一城市規劃以及在其他措施的配合下，讓倫敦這個世界最大的多種族城市呈現出相對安居樂業，各種文化交融和彼此尊重的景象。但現在的情況似乎不能再用文化來平衡生活中的矛盾、解決根本的社會問題。

英國五分之一民眾生活貧困 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

對華人社群的影響

這次的暴力示威中，華人團體相對不太受影響。一是因為此次活動的矛盾點和訴求不集中在某個特別移民團體，根據國家數據中心的民調顯示，英國民眾普遍是接受外來移民的（約52%），也認為移民為社會經濟發展帶來了積極的影響。其次，以倫敦為例，華人居住的範圍分佈在城市的不同地區，總體來說他們能很好地融入到當地生活。

在近一個禮拜的暴力示威後，英國政府和警方已經從開始的制止街頭暴力轉移到調查虛假訊息如何在網路上快速蔓延，究竟是誰在背後操縱了這次的言論以及組織暴力事件？人民關心的矛盾焦點也從反移民聚焦到了如何打擊網路犯罪。目前警方和檢察機關已經開始起訴犯罪嫌疑人，而人民的日常生活和交通也基本恢復到了正常。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。