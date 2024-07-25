從埃菲爾鐵塔、凡爾賽宮到塔西提島：巴黎奧運賽場綿延三萬里
2024巴黎奧運將在這座城市眾多知名建築之間舉行，不過除此以外，還有些項目的賽場甚至位於遠隔15700公里的塔西提島。
埃菲爾鐵塔下的沙灘排球
巴黎奧運的組織者將賽事安排在城市知名建築之間。緊鄰埃菲爾鐵塔的場地將舉行沙灘排球比賽。如同大多數設施一樣，這裡也是臨時搭建的，在奧運會和殘奧會後將拆除。奧運會期間，埃菲爾鐵塔還將照常開放，例外是開幕式當晚。
塞納河：馬拉松游泳和鐵人三項游泳
無論是開幕式，還是公開水域游泳賽事，都在塞納河上舉行。馬拉松游泳和鐵人三項游泳中，運動員將多次往返：500米順流、500米逆流。起點和終點都在緊鄰巴黎大皇宮的亞歷山大三世橋。
巴黎大皇宮：擊劍和跆拳道
這座玻璃穹頂建築是為1900年萬國博覽會建造的。這裡平時是巴黎國立博物館的展區。奧運會期間將舉行擊劍比賽，——2010年擊劍世界錦標賽也是在這裡舉行的（如圖）。此外，奧運跆拳道比賽也將在這裡進行。
榮軍院：射箭
在塞納河南岸，河岸與榮軍院之間，是舉行射箭比賽的場地。榮軍院廣場本來是一片綠地。這裡還將是自行車計時賽的起點、馬拉松的終點。
凡爾賽宮：馬術和現代五項
以凡爾賽宮為背景，這裡將舉行馬術和現代五項的賽事。這座巴洛克建築是路易十四的皇宮，如今是世界文化遺產。
馬賽：帆船帆板
帆船帆板選手將在地中海沿岸的馬賽進行比賽。這座南法大都市也是足球賽事的舉辦地點。德國女足就將在這裡進行首場小組賽。
塔西提：沖浪
距離巴黎約15700公里的塔西提島將成為沖浪選手的比賽地點。塔西提是法屬波利尼西亞群島中最大的島嶼。不過，環保人士此前抗議這裡的施工毀壞了珊瑚。
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