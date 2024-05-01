廣東高速路塌陷致24人死

五一勞動節假日的凌晨，中國廣東一處高速公路發生路面塌陷，20輛車輛輛落入坑洞，已造成24人死亡，30人受傷。媒體報導稱，事故可能與此前的暴雨天氣有關。

（德國之聲中文網）據中國官方媒體報導，5月1日凌晨2時，連接廣州與梅州的梅大高速路發生路面塌陷事故，道路突然出現一個大坑，車輛墜入，造成重大傷亡。

報導稱，公路塌方位置在梅大高速大埔往福建方向，茶陽路段出口方向2公里左右。公路塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。事故共造成20部車輛陷落，車內共54人，截至1日下午，已確認24人死亡，30人正在醫院接受救治。

媒體報導稱，當天有500多救援人員赴現場參加救險，發生塌方的原因仍在調查中。

央視報導稱，一場"自然地質災害"導致了此次路面塌陷事故，與此前持續的強降雨有關。

有目擊者稱，有車輛落入塌陷處後爆炸起火。塌方處緊鄰山坡，當地居民對媒體表示，這裡近一個都在下雨，事發路段附近發生過滑坡。

路面塌陷事故中有遇險車輛起火 圖片來源： LU HAO/XINHUA/EPA

廣東是中國南方降水相對較多的省份，過去數周經歷了超乎往年的強降雨。珠江三角洲部分河流水位達到警戒高位，廣州市及周邊一些鄉鎮發生了洪澇。

在連日暴雨後，上周廣東省對該省南部部分地區發布了最高級別的防汛警報，並提醒預防山洪和山體滑坡。

廣東暴雨來襲 洪災提早來到 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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