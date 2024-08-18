庫爾斯克又一座橋樑受損 白俄羅斯向邊境調兵

烏克蘭軍隊在俄羅斯庫爾斯克地區的推進仍在繼續,，地區又一座重要橋樑受到嚴重毀壞。白俄羅斯總統盧卡申科則宣佈向烏克蘭邊境部署軍隊。

（德國之聲中文網）烏克蘭軍方稱，在庫爾斯克地區的進軍中損毀了又一座重要橋樑。空軍指揮官奧列什楚克（Mykola Oleschtschuk） 在社群網站上發帖稱，此舉進一步打擊了俄軍的後勤補給能力。

周六，烏克蘭空軍就宣稱在庫爾斯克地區摧毀了一座戰略上具有重要意義的橋樑。俄羅斯外交部證實，烏克蘭的火箭彈摧毀了庫爾斯克（Kursk）地區謝伊姆河（Seym River）上的一座橋樑。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）發布訊息稱："這是庫爾斯克地區首次遭到西方製造的火箭彈襲擊，可能是美國的高機動性多管火箭系統（簡稱海馬斯，HIMARS）。"

烏克蘭方面聲稱，自8月6日對庫爾斯克發動攻擊以來，烏軍已在該地區控制了82個定居點，面積達1150平方公里。俄羅斯國防部則表示，烏克蘭武裝部隊在庫爾斯克方向損失慘重，消滅烏軍的行動仍在繼續。目前尚無法獨立核實雙方的戰場報導。

跨越邊界 烏克蘭突襲庫爾斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

周日凌晨，烏克蘭首都基輔再度遭到俄軍導彈和無人機的空襲。烏克蘭軍方稱，所有無人機均在遠離基輔的地方被摧毀，因此未造成損失和傷亡。這是8月以來基輔受到的第三此空襲。烏克蘭方面稱，俄軍使用的很可能是北韓制的KN-型彈道導彈。

白俄羅斯向邊境調兵遣將

白俄羅斯總統盧卡申科周日表示，該國已在同烏克蘭接壤的全部邊界上部署部隊，以回應他所稱的基輔在邊界另一側部署12萬士兵的舉動。

"如果發生戰爭，他們將進行防禦。"盧卡申科在接受俄羅斯國家電視台訪問的時候做出了有關表述。本周早些時候他說，烏克蘭軍隊的動向可能是基輔計劃攻擊他的國家的跡象，但他沒有提供任何證據來支持他關於烏克蘭在白俄羅斯邊境部署軍隊的說法。

在俄羅斯入侵烏克蘭的早期階段，白俄羅斯允許俄羅斯軍隊通過其領土進入烏克蘭，這為俄羅斯軍隊提供了通往烏克蘭首都基輔的最短陸路通道。後來俄軍攻佔基輔的企圖遭到挫敗。此後，白俄羅斯還以其他方式幫助莫斯科，例如允許俄羅斯導彈發射器駐紮在其領土上。

烏克蘭語白俄羅斯邊境氣氛緊張 圖片來源： Belarus State Border Committee/dpa/picture alliance

烏克蘭駐德大使：柏林不能減少支持

烏克蘭駐德國大使馬克耶夫（Oleksii Makeiev）呼籲德國政府不要放鬆對烏克蘭的支持。他強調，歐洲的安全依賴於德國的穩定以及繼續支持烏克蘭的意願。他稱希望柏林政府能找到滿足其安全需求的途徑。

法新社周六援引德國聯邦議院預算委員會的消息報導稱，德國計劃在2025年削減對基輔的雙邊軍事援助。根據該計劃，德國政府將依靠被凍結的俄羅斯資產產生的資金繼續支持烏克蘭，而不會在2025年預算中預留的40億歐元之外提供額外援助。

德國目前是全球第二大對烏克蘭援助國。今年，柏林對烏克蘭的援助金額達到了80億歐元。

（綜合報導）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。