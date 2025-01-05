帶你一次看懂德國選舉制度

德國的選舉制度表面上與大多數西方國家類似，但也有其自身的獨特性和複雜性。從投票方式到組建政府，每一環節都展現了這一制度的獨特之處。

(德國之聲中文網)德國的選票設計獨特，每位選民需要同時選擇兩項內容。第一票是投給本選區的直接候選人，這決定了聯邦議院總席位的一半，確保每個選區都有代表。第二票則是投給政黨的票，它決定政黨在聯邦議院的整體席位的比例分配。

從2025年起，聯邦議院的席位將限制在630個，以遏制過去因比例代表制導致議員人數過多的情況。然而，這一改革部分被德國憲法法院推翻，最終影響將在選舉後顯現。

誰有資格投票？

德國共有約8300萬人口，其中約6100萬人符合投票資格。這些選民是年滿18歲的德國公民，包括旅居國外的公民，他們可以通過郵寄方式參與投票。

根據法律，因間諜活動或洩露國家機密等政治罪行被定罪的人可能會失去投票權，但犯有謀殺、過失殺人或嚴重性侵犯罪的公民則不會被剝奪投票資格。與此同時，候選人必須符合與選民相同的資格要求。

在選民中，女性略多於男性；約40%的選民年齡在60歲及以上，14%年齡在30歲以下。德國的投票率一般保持在較高水準，最近兩次大選的投票率均超過76%。

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5%門檻如何決定政黨的命運？

根據德國選舉法，政黨必須獲得至少5%的第二票（即政黨票）才能在聯邦議院中獲得席位。這一規定旨在避免小型政黨過多進入議會，削弱議會的功能性。然而，有兩種例外情況：

如果一個政黨的候選人在至少三個選區直接當選獲勝，即得到第一票，即便該黨未達到5%的門檻，也可按得票比例獲得議會席位。此外，被認可的少數民族候選人，如丹麥族或索布族，只需獲得約3.5萬至3.8萬張選票即可獲得議席。

如何組建政府與選舉總理？

在德國，如果一個政黨獲得超過半數的選票，其代表人數將足以推動本黨的政策議程。然而，這種情況極為罕見。因此，政黨通常需要與其他政黨合作，組建執政聯盟以確保在聯邦議院中佔據多數席位。

傳統上，獲得最多選票的政黨的候選人將被提名為總理，而次要聯盟夥伴的候選人可能被任命為外交部長等重要職務。根據德國基本法，選舉後30天內必須召開聯邦議院首次會議，並選出總理。

總理候選人需獲得聯邦議院超過半數議員的支持。如果第一次投票失敗，將在兩周內進行第二輪投票；若仍未成功，則立即舉行第三輪投票，簡單多數者將成為總理。如果總理當選，總統需在七天內完成任命，或在無法達成一致時解散議會並重新舉行選舉。

如何對選舉結果提出質疑？

根據德國選舉審查法，任何符合投票資格的個人或團體都可以對選舉結果提出質疑。這些質疑需在選舉日後兩個月內以書面形式提交至設在柏林的聯邦議院選舉審查委員會。

委員會將對所有質疑進行處理，並向每位提交者提供書面答覆。如果要宣佈選舉無效，質疑必須證明存在違反聯邦選舉法、選舉規則或憲法的選舉錯誤，並且這一錯誤對聯邦議院席位分配有直接影響。

審查委員會通常需要一年時間處理這些質疑，其中不到4%的案件會上訴至德國憲法法院。截至目前，德國從未有全國性選舉因質疑被宣佈無效。

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