希音想要在歐上市 歐盟前高官當顧問

歐委會前專員奧廷格出任希音（Shein）顧問的消息，引發多家德語媒體關注。這名德國籍前政界官員如今已踏入商界，開著一家以自己名字命名的咨詢公司。不過，德媒並未發現奧廷格違反規定。

（德國之聲中文網）原本在中國創立、如今總部位於新加坡的希音（Shein）公司，一段時間以來，在歐洲受到媒體關注。這家公司計劃在倫敦上市。而歐盟則因這家電商屬於「大型網路平台」，而要求該公司提供打擊假貨及顧客數據濫用等訊息。此外，這家快時尚公司還引起其它爭議：「新疆棉」、款式抄襲、商標侵權以及空運海量小包裹繞過歐盟關稅等。

在此背景下，德國籍的前歐盟官員奧廷格（Günther Oettinger）與希音簽合同，為其提供咨詢，尤為引人關注。

奧廷格否認為希音游說

現年70歲的奧廷格2005-2010年任德國巴符州州長，2010年轉任歐盟能源專員，之後歷任數字經濟與社會專員，及負責歐盟財政及人事。2014年，他還曾短期擔任歐委會副主席。《法蘭克福匯報》報導說，2019年奧廷格退出政壇後，與其生活伴侶拜爾（Friederike Beyer）成立了自己的咨詢公司。

奧廷格向《資本》雜誌證實與希音簽了合同，但強調他不是其專職雇員，而是自由的顧問。

他說，為希音咨詢的領域僅限於數據保護、網路安全和地緣政治。他強調這不是他的主業，「規模很小」。有可能需要去趟新加坡或者美國，如果有工作需要。

奧廷格還特別強調說：「如果現在有人聲稱，我會為希音從事游說工作，那是不對的。我不是說客。」

儘管如此，《資本》雜誌查看了德國聯邦議會的游說組織清單 ，奧廷格的公司名列其中。其中寫道：「通常，我們的咨詢工作是與客戶領導層進行內部磋商。由此可能產生與德國聯邦議會、德國政府成員的對話需求，以獲取訊息、交流想法。」

希音也確認由奧廷格當顧問的消息。這家公司計劃在歐上市。媒體報導說，近來數月，希音加大了在歐洲政界和媒體的投入。 圖片來源： Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

奧廷格：咨詢重點——歐盟的監管

奧廷格向《世界報》表示，他的咨詢重點是圍繞歐盟的監管。他說，就希音來說，還涉及歐盟當前貿易政策目標走向以及可能面臨的關稅或制裁。

奧廷格對該報表示：「希音是世界市場領銜者。我自己還從未在那裡買過東西，但我認識無數青少年，會使用這家電商。」他說，這一咨詢委託很吸引人。

《世界報》寫道，希音在倫敦上市可能價值500億英鎊。因此，數月來，該公司加強了在歐洲政界和媒體的投入。

歐盟專員的兩年「過渡期」

該報還寫道，歐委會前任官員轉入經濟界的例子屢見不鮮。原則上，離任高級官員在12個月內是不允許接受在相關領域游說歐委會的工作機會。前任歐盟專員則理應在兩年內不接受這樣的工作機會。

而奧廷格引人注意的一點是，他在兩年過渡期結束時，在歐盟游說組織清單上已有他18項業務列入其中，數量相當多。但並無跡象顯示他違反了規定。

有關希音以及另一家中國電商Temu繞過歐盟進口關稅——歐盟對價值150歐元以下的進口商品免徵關稅，歐盟考慮採取措施。奧廷格向《資本》雜誌回應說：「希音願意接受歐盟的規則。」

而《世界報》則報導說，希音稱，歐盟計劃取消對低價值包裹免徵關稅，不會影響其業務模式。這家公司稱，其商品的低價並不是因為關稅或稅務優勢。

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（綜合報導）

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