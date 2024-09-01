希臘9月1日起大幅提高「黃金簽證」門檻

希臘推出的買房「黃金簽證」，吸引了大量包括中國買家在內的投資移民湧入該國。但如今，希臘政府大大提高了這一獲得歐盟國家長居許可渠道的價碼，漲幅超過三倍。

（德國之聲中文網）從9月1日起，非歐盟國家的公民若想通過在希臘購買房產獲得居留許可，將面臨大幅度的價格上漲。在雅典、塞薩洛尼基等大城市以及所有主要島嶼上，購買房產的最低投資金額將從之前的25萬歐元提高到80萬歐元。在希臘其他地區，這一金額也將增至40萬歐元。希臘政府表示，此舉是為應對房地產市場的過熱，同時增加財政收入。

希臘的「黃金簽證」計劃允許非歐盟國家的投資者通過購買房產獲得在希臘的長期居留許可，並自由出入幾乎整個歐盟地區。近些年來，來自中國和土耳其的投資者是這一計劃的主要參與者，此外，自加薩衝突爆發以來，來自以色列的投資者數量也在增加。獲得居留許可的投資者不僅自己享有這一權益，其直系親屬也可以獲得5年的居留許可。如果購置的房產在5年後依然由投資者持有，居留許可可以再續簽5年。

提高門檻的原因

希臘政府此番提高「黃金簽證」的門檻，部分原因在於解決國內住房短缺問題。據希臘財政部透露，雖然這些房產可以出租，但禁止通過像Airbnb這樣的短租平台將其作為渡假屋出租。這一措施是希臘政府試圖穩定住房市場的一部分。近年來，外來投資者的大量湧入推高了希臘主要城市及熱門島嶼的房價和租金，這引發了當地居民的不滿和生活成本的增加。

然而，對於一些有特殊興趣的投資者來說，仍然可以通過較低的成本獲得希臘居留許可。根據希臘政府的規定，如果投資者購買的是受法律保護的歷史建築，並按照相關規定進行修繕，那麼最低投資金額仍保持在25萬歐元不變。這一特殊簽證計劃的存在，表明希臘政府希望在吸引外資的同時，也能夠保護和修復其豐富的歷史文化遺產。

希臘許多房產 被遠高於市場的價格 賣給了中國「黃金簽證」申請者（資料圖片） 圖片來源： Chesterton

中國購房者佔三分之二

希臘國家廣播公司報導稱，2022年共有8516份購房申請，其中1,802份最終達成交易。這些投資大多集中在雅典，甚至出現了投資者購買整棟高樓的情況。據希臘財政部統計，2023年通過「黃金簽證」計劃吸引的投資額達到25億歐元。

據德國專門聚焦中國相關新聞的媒體「China Table」2024年6月發表的報導，黃金簽證被視為希臘政府頗受歡迎的投資來源，特別是在 2013 年主權債務危機期間。此後，該國已發放了 22300 多份居留許可，其中三分之二發給了中國購房者。但也存在當地房地產開發商專門購買房產，然後高價轉售給中國投資移民的欺詐案例。

（德新社）

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