希臘引入一周六天工作制

希臘面臨技術工人嚴重短缺。從建築業到旅遊業，各行各業都存在人手不足的問題。解決方案：延長工作時間。2024年7月1日起，希臘將推行六天工作制。

（德國之聲中文網）在經歷了十五年的危機和三輪條件嚴苛的救助計劃後，希臘的勞動市場已不再受到嚴格的監管。勞資協議已經很多年沒有經過調整和更新，許多公司的員工都是單獨與僱主協商簽訂合同。儘管每周的法定工作時間仍然是40小時，但僱主可以要求員工每天進行最多兩小時的無薪加班，並以提供更多的休息時間作為補償。

理論上這種加班是自願的，但在許多企業，員工被迫工作更長時間，且得不到任何補償。然而勞動法的執行情況很少受到當局監管——也是因為當局的人手也越來越少。對於希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的保守政府來說，監管機構的工作開展情況並不是其首要任務。

希臘人本就是「歐洲勞模」

在一周六天工作制實施前，根據歐洲統計局的數據，希臘人以平均每周工作41小時成為歐洲的「勞動模範」，希臘人平均工作時長高過歐盟任何其他國家，且報酬還相對較低。

2023年5月1日，工會在雅典抗議勞動者權益受侵 圖片來源： Aris Messinis/AFP/Getty Images

希臘的最低薪水水準為830歐元，在歐盟國家中排名第15位。若就購買力而言，希臘甚至只能排在倒數第二。

由僱主決定第六天是否工作

從2024年7月1日起，對於希臘眾多在工業、零售業、農業和某些服務業領域的從業者，如果其僱主決定引入新工作制，他們將不得不開始一周工作六天。不過第六天的薪水將比平常高出40%。

旅遊業和餐飲業則不受此規定的約束。因為這些行業早在2023年就已經廢除了五天工作制。

希臘總理米佐塔基斯在雅典議會上 圖片來源： Aris Messinis/AFP/Getty Images

希臘勞動法名譽教授阿裡斯•卡扎科斯（Aris Kazakos）認為：「隨著第5053/2023號法律的出台，五天工作制將徹底結束。」這位著名法學家警告稱，由於未來將由僱主決定第六天是否工作，雇員對此沒有反抗權，因此在勞資關係中，僱主將擁有絕對權力。

卡扎科斯教授主張進行集體的勞資談判，然而，右翼保守派新民主黨（ND）領導的政府通過立法在不斷壓縮集體談判的空間。卡扎科斯進一步解釋道：「個人進行合同談判時，僱主幾乎擁有絕對權力，只要不違反勞動法規定的最低權利，僱主基本上可以決定所有他想要的條件。」如果這部分立法進一步鬆動，對雇員的最低保護框架甚至也將不復存在。「僱主可以對其有利的工作條件作出規定，將自然而然地導致勞動關係的不公正，因為在勞資關係中，只有一方受益的情況永遠是不公平的。」

來自孟加拉的移民在希臘紡織廠已經開始一周工作六天 圖片來源： Arafatul Islam/DW

希臘正式引入六天工作制為了應對其勞動市場上熟練工短缺的問題。這將最終令僱主受益，通過讓現有員工加班而無需額外雇傭更多的員工，將降低僱主的用工成本。

勞動安全風險增加

大多數歐洲國家的工會正在爭取，在不降低薪水的情況下能夠縮短工作時間。其目標之一是促進就業。因為每周35小時或四天工作制可以對加班時長進行限制，迫使僱主去額外雇傭員工。同時，研究表明，這些措施還可以提高員工的工作效率和工作積極性。卡扎科斯教授對德國之聲表示，希臘引入六天工作制並對相關仲裁程序進行限制實際上是一種倒退行為。

一周四天工作制，真的可行嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

此外，卡扎科斯教授還警告六天工作制帶來的工作壓力將增加行業工人的安全風險。希臘的工傷事故率已經很高。2023年，希臘共有179名工人死於致命工傷事故。2022年，這一數字為104人。

「現代奴隸制度」？

低薪水、受限的職業發展前景，越來越長的工作時間卻沒有明顯的薪水補償，這一切都使得許多希臘人選擇移居國外。越來越多的人拒絕從事旅遊業工作，因為那裡的工作條件感覺上彷彿是現代版奴隸制。

備受遊客歡迎的希臘聖托裡尼島 圖片來源： Sarah Hucal/DW

對於像米科諾斯（Mykonos）和聖托裡尼（Santorini）這樣的熱門渡假島嶼，季節工已經不得不開始一周工作七天。不僅如此，住宿環境也很糟糕。10個工人擠在一間屋子裡的情況並不少見。不過在米科諾斯，至少薪水待遇還算不錯，而對於一些知名度不太高的旅遊地區情況就不是這麼回事了。希臘北部渡假勝地哈爾基迪基半島（Chalkidiki）等地區，飯店很難招夠人。那裡的許多飯店和餐館今年夏天預計只能推遲開業。



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